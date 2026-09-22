Sân tập cộng đồng - điểm hẹn của người dân

Đoàn viên thanh niên thôn Đồng Nga, xã Cẩm Thủy sơn, sửa lại các thiết bị tập luyện thể dục thể thao.

Tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, vào sáng sớm hoặc buổi chiều muộn, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân đến luyện tập TDTT. Không phân biệt tuổi tác, mỗi người lựa chọn một dụng cụ tập luyện phù hợp sức khỏe và nhu cầu của bản thân. Người cao tuổi lựa chọn những thiết bị tập nhẹ nhàng như đạp vòng xoay, tập xoay eo. Các bạn trẻ lại thích thú với bộ dụng cụ tập cơ bụng, xà đơn, xà kép...

Bà Nguyễn Thị Hoa thường xuyên đến Công viên Hội An để tập luyện TDTT, cho biết: “Từ khi các thiết bị tập TDTT được lắp đặt tại đây, ngày nào tôi cũng rủ mấy người bạn ra tập. Việc duy trì luyện tập đều đặn, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tạo môi trường để chúng tôi gặp gỡ, động viên nhau sống vui, sống khỏe”.

Với không gian xanh, thoáng mát, lại được đầu tư cải tạo khang trang, hiện đại, Công viên Hội An trở thành mô hình thể thao công cộng ý nghĩa và thiết thực, tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe một cách an toàn, hiệu quả. Điều này còn góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn phường Hạc Thành ngày càng phát triển, lan tỏa sâu rộng.

Nhiều năm nay, sân tập cộng đồng ở thôn Đồng Nga, xã Cẩm Thủy cũng là điểm đến của người dân. Mọi người đến đây đều lựa chọn cho mình môn thể thao, bài tập phù hợp, hiệu quả. Ông Hà Ngọc Thúy, Bí thư chi bộ thôn Đồng Nga, cho biết: “Trong khuôn viên nhà văn hóa, thôn đã đầu tư xây dựng 2 sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá, cùng với hệ thống các dụng cụ tập luyện TDTT phù hợp nhiều lứa tuổi từ người già đến trẻ em. Từ khi sân tập được đầu tư khang trang, người dân đến sinh hoạt đông hơn. Người cao tuổi duy trì tập dưỡng sinh hằng ngày, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, bóng chuyền hơi hoạt động thường xuyên. Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, mà còn tăng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.

Bà Phạm Thị Hòa, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Thủy, cho biết: “Xã xác định phát triển TDTT quần chúng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân. Địa phương luôn khuyến khích các thôn quan tâm đầu tư và tích cực huy động xã hội hóa để xây dựng các sân tập cộng đồng và lắp đặt đầy đủ các thiết bị, dụng cụ TDTT ngoài trời. Đến nay, 100% thôn trong xã đều đã xây dựng được các sân chơi, bãi tập, đảm bảo diện tích, không gian rộng, được lắp đặt các dụng cụ tập luyện TDTT phù hợp với mọi lứa tuổi, như: cầu trượt, xích đu, bập bênh, đu quay, dụng cụ dưỡng sinh... đáp ứng nhu cầu vui chơi, luyện tập thể thao của người dân”.

Để người dân có nơi vui chơi, giải trí và luyện tập văn nghệ, TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khuyến khích các địa phương tích cực đầu tư xây dựng hệ thống sân chơi, bãi tập và lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ TDTT tại các điểm vui chơi công cộng như công viên, vườn hoa, đến các nhà văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện của người dân. Các địa phương đã quan tâm bố trí kinh phí và huy động nguồn xã hội hóa từ Nhân dân đóng góp để xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nhà văn hóa, khu thể thao và đầu tư trang thiết bị, như bàn ghế, bộ tăng âm loa máy, dụng cụ TDTT đơn giản để phục vụ tổ chức sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Nhờ đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, hệ thống sân chơi bãi tập, các thiết bị TDTT ngoài trời ở nhiều nơi vẫn thiếu so với nhu cầu tập luyện của đông đảo người dân. Một số địa phương do thiết bị lắp đặt ngoài trời, không được che chắn nên sau một thời gian đưa vào vận hành, sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp, không sử dụng được, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để các trang thiết bị, dụng cụ TDTT được sử dụng lâu dài, các địa phương cần quản lý chặt chẽ, sửa chữa kịp thời những thiết bị đã xuống cấp; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, nâng cấp các dụng cụ luyện tập TDTT và mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ các thiết bị trong quá trình tập luyện.