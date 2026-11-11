CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là cổ đông sáng lập, nắm giữ 9,9% vốn điều lệ khi TCEX thành lập. Ngày 05/11/2026, hội đồng quản trị TCBS thông qua Nghị quyết số 010511/26/NQ-HĐQT-TCBS về phương án mua thêm tối đa 109.970.300 cổ phần phổ thông của TCEX.

Sau đợt tăng vốn, phần vốn góp của TCBS đạt 1.100 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 11%. Bên cạnh đó, TokenBay, tổ chức trong nước đã được xếp hạng tín nhiệm độc lập sở hữu 88,9% vốn điều lệ TCEX. Các cổ đông khác sở hữu 0,1% còn lại.

Việc góp đủ 10.000 tỷ đồng đánh dấu bước tiến quan trọng của TCEX trong lộ trình cấp phép năm 2026. Trước đó, tại Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 04/05/2026, Bộ Tài chính xác nhận các tài liệu TCEX nộp ở vòng đánh giá hồ sơ đầu tiên đầy đủ, hợp lệ.

Đến tháng 10/2026, Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 của TCEX.

Sàn tài sản số TCEX hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Ảnh: TCEX

Ông Ngô Duy Biên, Tổng giám đốc TCEX cho biết, doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn vốn mới để đầu tư vào hạ tầng giao dịch và lưu ký, phát triển đội ngũ kỹ thuật và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

TCEX đặt mục tiêu tự chủ hoàn toàn các hệ thống công nghệ lõi, từ khớp lệnh, lưu ký đến giám sát giao dịch, để phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái Techcombank và TCBS khi được cấp phép.

Theo ông Biên, để thu hút dòng tiền giao dịch về Việt Nam, các sàn trong nước cần tạo được niềm tin vào khả năng bảo vệ tài sản khách hàng, đồng thời duy trì thanh khoản để nhà đầu tư có thể mua bán khi cần.

TCEX vì vậy tập trung vào bốn ưu tiên: phát triển thanh khoản, bảo đảm an toàn lưu ký và bảo mật hệ thống, nghiên cứu mã hóa tài sản thực và trang bị kiến thức cho nhà đầu tư.

Trong giai đoạn tiếp theo, TCEX sẽ thực hiện kiểm toán vốn góp, hoàn thiện các quy trình hoạt động và nộp hồ sơ vòng hai theo quy định.