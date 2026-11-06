Sàn tài sản số phải báo cáo sự cố công nghệ trong 24 giờ

Chính xác, trung thực, kịp thời

Thông tư số 165/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai thí điểm thị trường tài sản số, tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Thông tư quy định chi tiết trách nhiệm công bố thông tin và chế độ báo cáo áp dụng đồng thời cho các tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch, tổ chức phát hành và các nhà đầu tư tham gia thị trường.

Nguyên tắc được cơ quan quản lý đặt ra là mọi thông tin công bố phải bảo đảm tính chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ và không gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các nội dung đã công bố trước đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải cập nhật công khai nguyên nhân và chi tiết nội dung điều chỉnh.

Một yêu cầu bắt buộc là các sàn giao dịch và tổ chức phát hành phải công bố thông tin song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung bản tiếng Anh phải đồng nhất với bản tiếng Việt; trong trường hợp xuất hiện sự khác biệt hoặc phát sinh cách hiểu khác nhau giữa hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ là căn cứ pháp lý cao nhất được áp dụng.

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền hợp pháp sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của dữ liệu công bố.

Để phục vụ công tác thanh tra và tra cứu sau này, doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ văn bản và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm, đồng thời duy trì khả năng truy cập thông tin công khai trên trang điện tử trong ít nhất 5 năm.

Đối với việc đưa tài sản số vào giao dịch, sàn phải công bố thông tin chi tiết trên trang thông tin điện tử của mình tối thiểu 7 ngày trước ngày bấm nút niêm yết chính thức. Quy định thời hạn thông báo trước 7 ngày cũng được áp dụng tương tự khi sàn đưa ra quyết định hạn chế hoặc hủy bỏ giao dịch đối với một loại tài sản nào đó.

Trong thời gian mở phiên giao dịch, sàn có trách nhiệm công khai liên tục trạng thái hoạt động của từng loại tài sản, mức giá và khối lượng của lệnh khớp gần nhất, giá cao nhất, thấp nhất cùng biên độ biến động trong ngày.

Bảng giá cũng phải hiển thị tối thiểu ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất kèm khối lượng tương ứng, cũng như giá trị mua bán của khối nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa, bản cáo bạch phải được công khai trước đợt chào bán và mọi nội dung bổ sung, sửa đổi phải được công bố trong vòng 24 giờ.

Kết quả phân phối phải được công bố trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc đợt phát hành, đi kèm nghĩa vụ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần về tiến độ thực hiện các cam kết với nhà đầu tư.

Bên cạnh thông tin vận hành hằng ngày, các sàn phải công bố báo cáo tài chính định kỳ. Trường hợp hoạt động theo mô hình công ty mẹ, doanh nghiệp phải công khai cả báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất, được kiểm toán bởi các đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức.

Thông tư số 165/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai thí điểm thị trường tài sản số, tài sản mã hóa. Ảnh: Việt Hưng

Giám sát lưu ký và sự cố hệ thống sàn tài sản số

Song song với đó, Thông tư số 165/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo thường xuyên gửi về cơ quan quản lý nhà nước, trong đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đóng vai trò đầu mối tiếp nhận trực tiếp.

Chậm nhất vào 15 giờ hằng ngày, các sàn giao dịch phải nộp báo cáo tổng hợp về toàn bộ hoạt động giao dịch phát sinh trong ngày liền trước. Định kỳ vào ngày 10 hằng tháng, doanh nghiệp phải gửi báo cáo toàn cảnh thị trường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chuyển tiếp dữ liệu đến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để phục vụ công tác giám sát an ninh mạng và phòng chống rửa tiền.

Cũng tại kỳ báo cáo ngày 10 hằng tháng, đơn vị vận hành sàn có trách nhiệm thống kê các giao dịch có dấu hiệu bất thường đã được hệ thống cảnh báo xử lý, đi kèm số liệu chi tiết về hoạt động tự doanh của chính sàn.

Khâu lưu ký tài sản của nhà đầu tư được yêu cầu báo cáo theo tuần vào mỗi sáng thứ hai. Ngoại trừ các kịch bản xử lý sự cố khẩn cấp đã được phê duyệt từ trước, sàn phải báo cáo cơ quan quản lý trước khi tiến hành bất kỳ thay đổi kỹ thuật nào tác động đến nguyên tắc tách biệt tài sản của khách hàng, hoặc cơ chế phân bổ tài sản giữa ví nóng và ví lạnh.

Trường hợp sàn thuê ngoài dịch vụ lưu ký từ một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khác, thời hạn phải báo cáo cơ quan chức năng là tối thiểu 7 ngày trước ngày kích hoạt dịch vụ. Đồng thời, sàn phải nộp báo cáo tổng hợp tài sản khách hàng theo chu kỳ 6 tháng một lần trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

Đáng chú ý, trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện sự cố công nghệ thông tin làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến việc đặt lệnh của nhà đầu tư, sàn phải báo cáo ngay bằng văn bản lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mô tả chi tiết nguyên nhân sự cố và lộ trình khắc phục cụ thể.

Để bảo đảm tính ổn định của giấy phép thí điểm, danh sách cổ đông và thành viên góp vốn là tổ chức phải được cập nhật vào ngày 10 mỗi tháng. Mọi biến động liên quan đến nhân sự điều hành chủ chốt, đội ngũ kỹ thuật công nghệ hay chuyên gia có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải được báo cáo trong vòng 5 ngày kèm theo bản đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động.

Thông tư cũng quy định các thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc công nghệ của sàn và những người có liên quan phải báo cáo trước tối thiểu 3 ngày khi có nhu cầu giao dịch loại tài sản mã hóa đang niêm yết trên chính sàn đó. Báo cáo bắt buộc phải nêu rõ khối lượng, thời gian dự kiến và phương thức thực hiện để bảo đảm tính minh bạch cao nhất cho thị trường.