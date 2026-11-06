Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Theo Thông tư số 165/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/10/2026, có hiệu lực từ ngày 18/12/2026, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trong khuôn khổ thí điểm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP vận hành song song hai dòng dữ liệu. Dòng thứ nhất hướng ra công chúng qua trang thông tin điện tử, dòng thứ hai đi thẳng vào hệ thống thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Văn bản giải thích hệ thống khớp lệnh là hệ thống tiếp nhận, xử lý, so khớp lệnh mua, bán tài sản mã hóa theo quy tắc do tổ chức cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường xác lập trước. Phần lớn yêu cầu công bố và báo cáo trong Thông tư xoay quanh dữ liệu đầu ra của hệ thống đó, từ giá khớp, khối lượng, sổ lệnh đến số lệnh hủy.

Nguyên tắc chung tại Điều 4 yêu cầu việc báo cáo, công bố thông tin tài sản mã hóa bảo đảm chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ và không gây hiểu nhầm. Khi nội dung đã công bố thay đổi, doanh nghiệp công bố kịp thời phần thay đổi kèm lý do, đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thông tin công bố.

Sổ lệnh công khai trên trang thông tin điện tử trong giờ giao dịch

Điều 10 yêu cầu sàn công khai trên trang thông tin điện tử của mình, ngay trong giờ giao dịch, tổng số loại tài sản mã hóa đang giao dịch cùng tình trạng từng loại. Bảng thông tin gồm giá và khối lượng của giao dịch gần nhất, giá cao nhất, giá thấp nhất trong ngày, mức và ký hiệu biến động giá của từng tài sản.

Doanh nghiệp còn hiển thị tối thiểu ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất còn lại sau khớp lệnh kèm khối lượng tương ứng, cùng giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài theo từng loại tài sản. Cách trình bày gần với bảng giá trực tuyến mà nhà đầu tư chứng khoán đã quen sử dụng.

Bảng giá trực tuyến công bố thông tin tài sản mã hóa trong giờ giao dịch. Ảnh chụp giao diện sàn Binance

Hằng ngày, sàn công bố thông tin của ngày giao dịch liền trước, gồm tổng số loại tài sản giao dịch trong ngày, mức dao động giá, số lượng lệnh, khối lượng đặt mua, bán cùng giá trị tương ứng. Khối lượng và giá trị giao dịch của từng tài sản tách riêng phần khớp lệnh với phần giao dịch theo phương thức khác nếu có.

Điều 7 đặt mốc tối thiểu 07 ngày để sàn công bố trên trang thông tin điện tử việc lựa chọn một tài sản mã hóa vào giao dịch trước ngày giao dịch chính thức. Cùng mốc 07 ngày áp dụng khi doanh nghiệp quyết định hủy bỏ hoặc hạn chế giao dịch một tài sản. Khi sửa đổi các quy trình nghiệp vụ, doanh nghiệp đăng tải bản sửa đổi trong 24 giờ kể từ khi ban hành.

Dữ liệu giao dịch theo ngày, tháng đi vào hệ thống Ủy ban Chứng khoán

Điều 13 yêu cầu sàn báo cáo hoạt động giao dịch của ngày liền trước chậm nhất 15 giờ 00 phút hằng ngày theo Phụ lục IV. Mẫu báo cáo tính một ngày giao dịch trọn vẹn từ 0 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút, kèm tệp dữ liệu điện tử theo định dạng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn.

Bảng dữ liệu giao dịch tách tổng số lệnh đặt mua, đặt bán, lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh khớp và lệnh hủy, kèm giá bình quân gia quyền, giá đầu ngày, cuối ngày, cao nhất và thấp nhất. Một cột riêng ghi tổng giá trị khớp lệnh có mức giá nằm trong biên độ cộng trừ 2% so với giá đầu ngày, chia theo phía đặt mua và đặt bán.

Doanh nghiệp còn phân giao dịch theo cơ cấu nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cùng hoạt động tự doanh. Giá trị khớp lệnh chia thành năm nhóm quy mô, từ lệnh dưới 1 triệu đồng tới lệnh từ 1 tỷ đồng trở lên, kèm tỷ lệ của từng nhóm so với tổng giá trị giao dịch.

Ngày 10 hằng tháng, doanh nghiệp báo cáo tình hình thị trường tháng trước theo Phụ lục V với số tài khoản cuối tháng, mở mới, đóng, tổng giá trị mua, bán, tổng tiền nạp và rút. Thông tin cùng lúc chuyển tới Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Cùng mốc ngày 10, doanh nghiệp gửi báo cáo về giao dịch có dấu hiệu vi phạm đã xử lý theo quy trình giám sát nội bộ, kèm mô tả dấu hiệu, số tổ chức, cá nhân liên quan và tình trạng xử lý. Báo cáo tự doanh, báo cáo các đợt phát hành qua nền tảng và báo cáo danh sách cổ đông là tổ chức cũng theo chu kỳ tháng.

Công bố thông tin tài sản mã hóa song ngữ, lưu dữ liệu tối thiểu 10 năm

Trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan tiếp nhận dữ liệu giao dịch tài sản mã hóa theo quy định tại Thông tư 165/2026/TT-BTC.

Điều 4 yêu cầu sàn và tổ chức phát hành công bố thông tin tài sản mã hóa đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung hai phiên bản thống nhất với nhau. Khi giữa hai ngôn ngữ có khác biệt hoặc cách hiểu khác, bản tiếng Việt có giá trị áp dụng.

Doanh nghiệp lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo dưới dạng văn bản nếu có và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm, đồng thời duy trì khả năng truy cập thông tin công bố trên trang thông tin điện tử tối thiểu 05 năm. Mỗi doanh nghiệp công bố thông tin qua 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân nhận ủy quyền, người đại diện chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Điều 5 cho phép doanh nghiệp gửi báo cáo bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử ký số hợp lệ qua hệ thống thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương tiện công bố gồm trang thông tin điện tử doanh nghiệp, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Với tổ chức phát hành, thông tin xuất hiện đồng thời trên trang của sàn và trang của chính tổ chức phát hành. Bản cáo bạch công bố trước khi chào bán, mọi sửa đổi công bố trong 24 giờ, kết quả đợt chào bán công bố trong 07 ngày theo Phụ lục I với địa chỉ hợp đồng thông minh nếu có, sau đó định kỳ 06 tháng cập nhật tình hình thực hiện cam kết.

Thông tư tách bạch dữ liệu công khai với dữ liệu thuế. Thông tin định danh, nơi cư trú thuế, mã số thuế, thông tin người kiểm soát và giao dịch của từng người sử dụng thu thập theo Khuôn khổ báo cáo tài sản mã hóa phục vụ quản lý thuế không thuộc diện công bố công khai, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Báo cáo thuế gửi thẳng cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu riêng.

Bảng giá công khai cập nhật trong từng giờ giao dịch, còn thông tin công bố doanh nghiệp duy trì truy cập trên trang của mình tối thiểu 05 năm. Từ ngày 18/12/2026, thị trường tài sản mã hóa thí điểm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP vận hành với chế độ báo cáo, công bố thông tin chi tiết tới 14 phụ lục mẫu biểu.

Thông tin văn bản. Thông tư số 165/2026/TT-BTC ngày 31/10/2026 của Bộ Tài chính, hiệu lực từ ngày 18/12/2026, căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP. Nội dung về công bố thông tin và dữ liệu giao dịch nằm tại Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 13 và các Phụ lục I, IV, V, VI.