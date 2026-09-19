San sẻ yêu thương với người lao động gặp khó khăn

Trong những căn phòng trọ, xóm lao động nghèo, nhiều công nhân, người lao động đang vất vả mưu sinh, chắt chiu từng khoản nhỏ để lo cho con được học hành đến nơi đến chốn. Phía sau những nỗ lực ấy còn có sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể, khu phố, mạnh thường quân, đặc biệt là các chương trình học bổng của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên đoàn Lao động TPHCM.

Hành trình không đơn độc

17 giờ, trở về phòng trọ sau một ngày lao động vất vả, anh Tăng Nguyễn Duy An (phường Hạnh Thông, TPHCM) uống vội ly nước rồi ẵm con gái 5 tuổi Tăng Mộc Anh vào tắm. Khi đã cho con gái út tắm xong, anh lại cùng con gái lớn Tăng Huyền Anh, 12 tuổi, chuẩn bị bữa cơm chiều.

Căn phòng khoảng 18m2 chật chội là nơi gia đình 3 thế hệ của anh An sinh sống. Cha anh An, 76 tuổi, làm công việc giữ xe cho một quán ăn. Anh An ban ngày chạy xe công nghệ, đến 22 giờ lại tranh thủ làm bốc vác ở chợ đầu mối, công việc rất vất vả.

“Năm 2021, lúc cao điểm dịch Covid-19, vợ tôi mất khi sinh con gái nhỏ. Nhìn hai con thơ dại, tôi tự nhủ phải làm việc nhiều hơn để lo cho con ăn học”, anh An nói. Công việc mưu sinh khiến anh ít có thời gian chăm sóc con. Đến khi nhận thấy Mộc Anh chậm nói, chậm phát triển, anh đưa con đi khám thì mới biết con bị tự kỷ.

“Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cha con tôi thấy mình không đơn độc”, anh An xúc động nói về sự quan tâm của địa phương và các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm. Sau khi Mộc Anh chào đời và mất mẹ, địa phương, chi bộ khu phố 5, phường 9, quận Phú Nhuận trước đây (nơi gia đình anh An có hộ khẩu thường trú) đã cùng hỗ trợ gia đình.

Theo bà Vũ Thúy Hòa, Bí thư Chi bộ khu phố 30, phường Đức Nhuận, TPHCM (người đã hỗ trợ chi phí cho chị em Mộc Anh từ 5 năm qua), ban đầu các đảng viên trong chi bộ chung tay đóng góp chăm lo cho bé Mộc Anh, sau đó các nhà hảo tâm cũng tham gia đóng góp. Suốt 5 năm qua, mỗi nửa năm, chi bộ khu phố 30 lại trao 15 triệu đồng để hỗ trợ 2 chị em Mộc Anh. Ngoài ra, dịp đầu năm học mới, Huyền Anh được nhận học bổng để mua tập sách và quần áo mới.

Theo Hội LHPN TPHCM, trong 5 năm qua, hội đang thực hiện hỗ trợ, nuôi dưỡng dài hạn 505 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đến năm 18 tuổi từ chương trình “Vòng tay yêu thương - Mẹ đỡ đầu”. Tổng kinh phí chăm lo hơn 60 tỷ đồng. Tính riêng năm 2026, hội đã tổ chức chăm lo cho các em với số tiền 6 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân trao học bổng đến trẻ mồ côi, hiếu học. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Chắt chiu để con đến trường

Tại xóm lao động trên đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông (TPHCM), trong căn nhà nhỏ, chị Trần Thị Thanh Tuyền đang tính toán từng khoản chi cho năm học mới. Chồng mất trong đợt dịch Covid-19 năm 2021, chị Tuyền trở thành lao động chính, một mình nuôi hai con. Công việc may gia công cho một cơ sở tư nhân tại địa phương cho chị thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Muốn tăng thu nhập lên 8 triệu đồng, chị phải làm từ 7 giờ 30 đến 21 giờ mỗi ngày.

Năm nay, con trai lớn vào lớp 10, trường ở xa nhà nên chị Tuyền phải mua trả góp chiếc xe đạp điện để con chở em đi học. Con gái nhỏ lên lớp 8, những vật dụng còn dùng tốt từ năm trước được tận dụng lại. Chị cắt giảm gần như mọi khoản chi không thiết yếu, ưu tiên tiền học cho hai con. “Chiếc máy tính xách tay con trai lớn cần cho năm học lớp 10 cũng đành gác lại. Hai đứa hiểu hoàn cảnh của mẹ nên những khoản đóng góp nhỏ ở trường, từ 5.000-20.000 đồng, các con tự chắt chiu để đóng”, chị Tuyền kể.

Hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tuyền, đầu năm học này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM đã trao suất học bổng 2 triệu đồng đến con trai chị để giúp gia đình bớt khó khăn. “Nhà trường cũng đang hướng dẫn tôi làm hồ sơ xin miễn, giảm một số khoản đóng góp và hỗ trợ bảo hiểm y tế”, chị Tuyền nói trong niềm vui.

Sự hỗ trợ dành cho gia đình chị Tuyền, anh An là một phần trong những hoạt động chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn được triển khai tại các địa bàn dân cư. Đặc biệt, vào mỗi đầu năm học, các chương trình học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên được nhiều tổ chức, đoàn thể thực hiện hiệu quả và có sức lan tỏa.

Đầu năm học 2026-2027, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao 304 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh từ cấp tiểu học đến sinh viên cao đẳng, đại học, với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, các suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức và học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Liên đoàn Lao động TPHCM thực hiện cũng đã đến tay hàng ngàn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân chia sẻ: “Những phần học bổng là tình yêu thương, tấm lòng của các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm gửi đến trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sự chăm lo kịp thời này đã giúp các em hiểu mình không đơn độc trong hành trình phía trước. Bên cạnh các em luôn có gia đình, thầy cô, các cô chú, anh chị, cộng đồng cùng yêu thương, sẻ chia, đồng hành và tiếp thêm động lực”.