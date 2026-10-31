San sẻ yêu thương, tiếp sức gia đình vượt khó

Gia đình chị Mỹ thuộc diện hộ nghèo. Chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, chị một mình chăm lo cho 4 con nhỏ.

Là lao động chính, chị phải vất vả mưu sinh để trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học. Sức khoẻ yếu, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, cuộc sống của 5 mẹ con chật vật.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết nối, vận động Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hỗ trợ gia đình chị Mỹ.

Đoàn công tác do bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình, góp phần giúp chị Mỹ có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, chăm lo việc học hành của các con.

Bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cùng đại diện địa phương thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình chị Phạm Thị Mỹ.

Sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan toả tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội./.