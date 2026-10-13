Sẵn sàng truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào sáng 14/10

Các lực lượng hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng

Ngày 13/10, ghi nhận tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, các lực lượng hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho Lễ viếng, Lễ truy điệu và di chuyển hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Tại Nhà tưởng niệm trong công viên, các cán bộ, chiến sĩ sắp xếp tiểu quách, chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra trang trọng vào sáng 14/10.

Công tác chuẩn bị được triển khai sau các đợt luyện tập, sơ duyệt và tổng duyệt tại công viên và nghĩa trang. Các lực lượng thực hành nghi thức viếng, truy điệu, đưa hài cốt lên xe và an táng, qua đó rà soát sự phối hợp giữa các bộ phận trước ngày tổ chức chính thức.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính uỷ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đang kiểm tra các khâu cuối cùng để cho lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, cho biết Bộ Tư lệnh Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và lực lượng thuộc Quân khu triển khai công tác chuẩn bị theo chỉ đạo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, qua hai đợt sơ duyệt và buổi tổng duyệt do Ban Chỉ đạo Quân khu cùng Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì, công tác chuẩn bị của Thành phố được đánh giá cao. Đến thời điểm này, các đơn vị gần như đã hoàn tất việc chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu, di chuyển hài cốt liệt sĩ và lễ an táng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc. Buổi lễ thể hiện lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh ngày 14/10.

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/10, các đại biểu sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ viếng và Lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ, gồm các nghi thức viếng hài cốt liệt sĩ, đọc lời điếu và mặc niệm.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Hành trình dự kiến dài khoảng 26 km, đi qua đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Lộ trình di chuyển của đoàn xe đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an táng vào sáng mai 14/10. Ảnh Sở Văn hoá Thể thao TP Hồ Chí Minh cung cấp

Đoàn xe dự kiến di chuyển thành bốn đợt. Đợt đầu xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút; các đợt tiếp theo sẽ hoàn thành việc di chuyển trong ngày 14/10. Ban tổ chức cùng lực lượng chức năng sẽ điều hành thời gian xuất phát và phương án lưu thông. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Tổng cộng 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ. Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” diễn ra lúc 19 giờ ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Nhành hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, bày tỏ mong muốn người dân trên các tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng để tiễn các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, Thành phố mong cuộc tiễn đưa diễn ra trang trọng, ấm áp, thể hiện tình cảm của người dân TP Hồ Chí Minh nghĩa tình. Người dân có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng một nhành hoa trắng, như khi tiễn đưa người thân mà mình kính yêu đã khuất.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, không gian Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố không quá lớn để đông đảo người dân cùng đến thắp hương, tiễn đưa. Vì vậy, Thành phố mong người dân dành thời gian bày tỏ lòng tri ân khi đoàn xe đi qua, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ông Lê Chí Công, con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng, dâng hương tại công viên mang tên mẹ.

Trong những người chờ đợi cuộc tiễn đưa có ông Lê Chí Công, con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Những ngày này, ông Công thường có mặt tại công viên mang tên mẹ, lặng lẽ chắp tay cầu nguyện, mong có thêm thông tin giúp gia đình tìm được hài cốt của bà. Ông Công cho biết, sáng mai ông sẽ đến dự lễ, tiễn các liệt sĩ, những đồng đội của mẹ mình, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gần 60 năm sau ngày bà Lê Thị Riêng hy sinh, chiến dịch tìm kiếm, quy tập tại công viên đang nhen lên hy vọng về cuộc đoàn tụ mà gia đình ông Công đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. “Mong muốn lớn nhất của tôi là tìm được thật nhiều hài cốt liệt sĩ để các bác, các chú, các cô được trở về với quê hương, với gia đình. Gia đình tôi cũng hy vọng trong số đó sẽ có mẹ tôi”, ông Công xúc động nói.

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo ông Công, nhiều năm qua, gia đình chưa bao giờ thôi tìm kiếm thông tin về nơi mẹ ông yên nghỉ. Mỗi khi xuất hiện nguồn tin mới, dù mong manh, gia đình đều cố gắng lần theo. “Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm trực tiếp làm nhiệm vụ. Gia đình mong chiến dịch đạt kết quả tốt đẹp, để nhiều liệt sĩ được trở về, trong đó có mẹ tôi”, ông Công chia sẻ thêm.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kiểm tra công tác chuẩn bị tại Nhà tưởng niệm.

Bên cạnh việc chuẩn bị buổi lễ, Thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, công tác tìm kiếm hiện mới ở giai đoạn một. Thành phố đã khảo sát, thu thập tư liệu tại Đài liệt sĩ Gò Vấp, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục xử lý nguồn thông tin tại các địa điểm ở Bình Chánh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, sau lễ truy điệu và an táng, các lực lượng sẽ tiếp tục tìm kiếm tại phần diện tích còn lại của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và 12 vị trí nghi ngờ khác trên địa bàn Thành phố. Công tác xét nghiệm ADN kết hợp nghiên cứu di vật được triển khai nhằm từng bước xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là khi nào còn thông tin thì khi đó vẫn còn tìm kiếm, không dừng lại”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thêm.