Sẵn sàng tranh tài tại Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đến thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan. (Ảnh: C07)

Tối 29/10, ngay sau khi đặt chân đến thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 đã tổ chức họp toàn đoàn nhằm quán triệt nhiệm vụ, thống nhất công tác chuẩn bị trước khi bước vào các hoạt động của giải đấu.

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp nhấn mạnh, việc được lựa chọn tham gia giải đấu quốc tế là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao khi mỗi thành viên đại diện cho lực lượng Công an nhân dân và đất nước Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Trưởng đoàn chủ trì, quán triệt nhiệm vụ. (Ảnh: C07)

Vì vậy, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp đề nghị các thành viên trong đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giữ vững bản lĩnh, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì danh dự và niềm tự hào dân tộc; nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp trên trường quốc tế.

Sẵn sàng bước vào các nội dung tranh tài tại giải. (Ảnh: C07)

Ban Huấn luyện và các vận động viên đã trao đổi, rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất phương án tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật đối với 4 nội dung thi đấu gồm: leo thang móc, vượt chướng ngại vật 100m, tiếp sức 4x100m và triển khai chữa cháy; đồng thời quán triệt yêu cầu bảo đảm sức khỏe, an toàn trong quá trình tập luyện, thi đấu; chủ động thích nghi với điều kiện tại nước sở tại, sẵn sàng thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của Ban tổ chức.

Theo kế hoạch, trong ngày 30/10, Đội tuyển sẽ đến địa điểm thi đấu để tập luyện, làm quen với sân bãi, phương tiện và trang thiết bị thi đấu; qua đó rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị, nâng cao khả năng thích nghi với điều kiện thực tế, sẵn sàng bước vào các nội dung tranh tài.