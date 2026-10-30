Sẵn sàng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Bước vào sàn tập của bộ môn Pencak Silat tại Trung tâm Thể thao và Nghệ thuật tỉnh những ngày này, không khí luyện tập diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Tiếng bước chân di chuyển trên thảm đấu, tiếng va chạm dứt khoát từ các đòn đánh cùng tiếng hô nhịp nhàng của các VĐV vang lên liên tục. Dưới sự chỉ dẫn sát sao của huấn luyện viên (HLV), VĐV miệt mài hoàn thiện các động tác kỹ thuật từ các đòn quật, đòn gạt đến những tình huống phản công nhanh.

Đây là lần thứ 2 VĐV Nông Đình Triệu, đại diện cho thể thao Cao Bằng góp mặt ở sân chơi lớn toàn quốc. Tấm Huy chương Đồng giành được tại kỳ Đại hội năm 2022 không chỉ là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp, mà còn trở thành nền tảng kinh nghiệm và điểm tựa để Triệu tiếp tục phấn đấu tại kỳ Đại hội năm nay. VĐV Nông Đình Triệu chia sẻ: Thời gian qua, tôi tập trung tối đa vào việc củng cố kỹ thuật nâng cao, rèn luyện tâm lý thi đấu. Mục tiêu lớn nhất khi tham gia Đại hội là bảo vệ thành tích đã đạt được và thi đấu hết mình để mang huy chương về cho thể thao của tỉnh.

Cùng với Pencak Silat, khiêu vũ thể thao là một trong những nội dung được thể thao tỉnh đặt nhiều kỳ vọng tại Đại hội. Đây là bộ môn đặc thù đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật chuẩn xác, khả năng cảm thụ âm nhạc, sự kiểm soát cơ thể linh hoạt và sự phối hợp nhịp nhàng trong từng động tác. Các VĐV khiêu vũ thể thao của tỉnh đã có kinh nghiệm thi đấu, đạt thành tích tại nhiều giải đấu. Với VĐV Mã Tuệ Linh, đây là lần đầu tiên được góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc, là niềm vinh dự và tự hào khi đại diện cho đội tuyển của tỉnh tham gia sự kiện thể thao lớn nhất cả nước. VĐV Tuệ Linh bày tỏ sự quyết tâm: Em sẽ cố gắng luyện tập theo đúng hướng dẫn của HLV, thể hiện tốt nhất khả năng của mình trên sân đấu. Em xác định đây là sân chơi lớn hội tụ nhiều đối thủ mạnh, là cơ hội để bản thân cọ xát, học hỏi, dù kết quả ra sao em cũng nỗ lực hết mình vì màu cờ, sắc áo.

Để chuẩn bị tốt nhất cho các nội dung thi đấu, các VĐV duy trì lịch trình tập luyện khoa học, phù hợp với từng môn và từng giai đoạn huấn luyện. Phần lớn các VĐV của đoàn đang trong độ tuổi đến trường, việc cân đối thời gian học văn hóa trên lớp và tập luyện thể thao cường độ cao đòi hỏi sự chủ động, nỗ lực lớn của HLV và học sinh. Các buổi tập được Ban huấn luyện bố trí hợp lý, giúp các em bảo đảm việc học tập tại trường, có đủ thời gian rèn luyện chuyên môn, tích lũy thể lực và nâng cao kinh nghiệm thực chiến.

Lãnh đạo Trung tâm Thể thao và Nghệ thuật tỉnh kiểm tra, động viên đội tuyển Pencak Silat trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trực tiếp đồng hành và hướng dẫn các học trò, HLV Bùi Thị Hưng, Trung tâm Thể thao và Nghệ thuật tỉnh chia sẻ: Trong thời gian nước rút, các đội tuyển tập trung tối đa cho công tác huấn luyện. Kế hoạch tập luyện chú trọng nâng cao thể lực chuyên môn, hoàn thiện các kỹ năng, chiến thuật thi đấu. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho các em được đặt lên hàng đầu. Ban huấn luyện phải tính toán thời điểm đạt phong độ tốt nhất, giúp VĐV có trạng thái thể lực, kỹ thuật và tinh thần tốt khi bước vào thi đấu chính thức tại Đại hội.

Sự tận tụy của đội ngũ HLV cùng tinh thần tự giác của các VĐV góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, cùng vượt qua những khó khăn về điều kiện tập luyện để hướng tới mục tiêu chung.

Theo kế hoạch, Đoàn thể thao tỉnh tham gia thi đấu ở 5 môn thế mạnh, gồm: điền kinh, Jujitsu, Pencak Silat, khiêu vũ thể thao, võ thuật tổng hợp (MMA). Lực lượng VĐV tham gia là những gương mặt nòng cốt, đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và các giải đấu khu vực. Từ ngày 18/9/2026, các đội tuyển bắt đầu tập huấn tập trung tại Trung tâm Thể thao và Nghệ thuật tỉnh cùng một số địa phương, đơn vị có điều kiện cơ sở vật chất và phong trào thể thao phù hợp.

Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Nông Thế Hiển cho biết: Trong kỳ Đại hội, tỉnh tham gia 5 môn thi đấu với 25 VĐV tiêu biểu. Phấn đấu đạt từ 9 huy chương trở lên, trong đó quyết tâm giành ít nhất 1 huy chương vàng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Trung tâm chủ động xây dựng chương trình, cử các VĐV đi tập huấn, cọ xát tại các đơn vị có phong trào thể thao phát triển mạnh; tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn từ các HLV thuộc đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ. Đến nay, công tác chuẩn bị về chuyên môn, hậu cần và tinh thần thi đấu của toàn đoàn cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Đoàn thể thao tỉnh sẽ xuất quân vào ngày 11/11/2026 và bước vào tranh tài tại Đại hội.