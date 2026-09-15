Sẵn sàng toàn diện cho kỳ họp HĐND tháng 9

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng Thường trực HĐND Thành phố đã làm việc liên tục với các Ban Đô thị, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách để nghe báo cáo và định hướng thẩm tra. Đặc biệt, chuỗi làm việc chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu về nhóm ngân sách, tài chính và kinh tế biển đã thiết lập nền tảng pháp lý vững chắc, khoa học nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị phù hợp với thực tiễn Thành phố.

Chiều 10-9, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP và lãnh đạo các sở, ngành về tiến độ chuẩn bị các dự thảo nghị quyết triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị dự kiến trình HĐND Thành phố tại kỳ họp chuyên đề tháng 9-2026

Song song đó, công tác giám sát, khảo sát thực địa được triển khai toàn diện và quyết liệt. Các Ban HĐND Thành phố đã thực hiện chuỗi khảo sát tại 11 sở ngành trọng điểm. Đoàn giám sát chuyên đề đã làm việc trực tiếp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Sở Xây dựng, Sở NN-MT; đồng thời đánh giá công tác xử lý tài sản công khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; khảo sát định hướng lập Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Về các hoạt động văn hóa - xã hội, Thường trực và các đại biểu HĐND Thành phố đã dự Lễ Giỗ lần thứ 194 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt; tham dự Lễ Tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi năm học 2025 - 2026; tổ chức thành công chương trình tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND phường Diên Hồng.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức dâng rượu tại lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt

Đặc biệt, vào sáng 13-9, Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 9 với chủ đề “Xã hội hóa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính” do đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì đã được phát sóng trực tiếp, giải đáp nhiều vấn đề nóng được cử tri quan tâm.

Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề "Xã hội hóa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính". Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác tham mưu và phục vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố trong Tuần 36 đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tổng hợp thông tin, xây dựng hệ thống báo cáo phục vụ hiệu quả chuỗi làm việc dày đặc của Thường trực HĐND với các Ban và tổ chuyên gia.

Công tác truyền thông số tiếp tục gặt hái kết quả tích cực. Cổng thông tin điện tử HĐND Thành phố đã cập nhật kịp thời, sinh động các infographic về tiến độ đầu tư công, quy hoạch đô thị và các kiến nghị của cử tri trong chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”.

Qua ghi nhận, cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng thuận cao trước tinh thần làm việc khẩn trương của HĐND Thành phố. Dư luận đặc biệt hoan nghênh những bước chuẩn bị bài bản, khoa học để đón đầu, vận hành Luật Phát triển đô thị, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách mang tính đột phá tại kỳ họp thường kỳ tháng 9 sắp tới.