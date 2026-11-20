Sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo” được UBND 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường phối hợp tổ chức. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc lúc 9 giờ ngày 24/11/2026 tại sân xóm Bản Gải, xã Cần Yên. Sau lễ khai mạc, đoàn xe máy sẽ di chuyển qua đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, đến đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường. Tuyến hành trình dài gần 30 km, qua khảo sát thời gian di chuyển khoảng 90 phút.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo” .

Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban tổ chức họp triển khai các nội dung liên quan. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát dự thảo phân công nhiệm vụ, dự trù kinh phí, danh sách đại biểu, chương trình khai mạc, maket sân khấu và các điểm check-in; đồng thời trao đổi phương án điều phối phương tiện, hậu cần, y tế, an ninh trật tự và truyền thông.

Các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức thực hiện, cụ thể: Xã Cần Yên chịu trách nhiệm điều phối chung, theo dõi tiến độ, chuẩn bị đón tiếp đại biểu và phụ trách khu vực đèo Nà Tềnh. Xã Thông Nông đảm nhiệm nội dung, nghi thức và chương trình khai mạc. Xã Thanh Long chủ trì tổng hợp danh sách người, phương tiện, phân chia các tổ xe. Xã Trường Hà phụ trách tiếp nhận, quản lý hiện vật tài trợ, hậu cần và vệ sinh môi trường. Xã Xuân Trường chuẩn bị tại khu vực Khau Cốc Chà, khảo sát tuyến, bố trí điểm dừng, điểm kết thúc và phối hợp điều tiết giao thông.

Ban tổ chức sự kiện họp triển khai công tác chuẩn bị.

Việc phân công cụ thể nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, bảo đảm các khâu tổ chức được triển khai đồng bộ, không chồng chéo. Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Yên, Trưởng Ban tổ chức cho biết:Ban tổ chức xác định công tác chuẩn bị phải được thực hiện đồng bộ, trong đó tập trung hoàn thiện kịch bản chương trình, rà soát danh sách đại biểu, người và phương tiện tham gia; khảo sát toàn tuyến, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và cứu hộ. Nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho từng xã, từng đầu mối phụ trách. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, quyết tâm tổ chức sự kiện chu đáo, an toàn và hiệu quả.

Với khoảng 300 người và 200 xe máy dự kiến tham gia, công tác quản lý phương tiện, tổ chức đội hình được xác định là một trong những khâu quan trọng. Các xã có trách nhiệm lập danh sách cụ thể, kiểm tra điều kiện phương tiện, phân chia thành từng tổ, mỗi tổ khoảng 50 người, có người dẫn đoàn, người chốt và phương thức liên lạc thống nhất.

Đặc thù địa hình hai cung đèo với nhiều đoạn đường quanh co, khúc cua hẹp, độ dốc lớn đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an toàn. Theo phương án, lực lượng công an bố trí phương tiện dẫn đường từ điểm xuất phát, qua điểm dừng đến điểm kết thúc; tổ chức các chốt bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại những vị trí cần thiết, đặc biệt là khu vực Khau Cốc Chà.

Về lực lượng tham gia, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, xe bảo đảm điều kiện kỹ thuật; không phóng nhanh, vượt ẩu, đi dàn hàng ngang hoặc dừng chụp ảnh tại khúc cua. Ban tổ chức cũng yêu cầu không tổ chức đua xe, biểu diễn nguy hiểm hay các hoạt động ảnh hưởng đến giao thông.

Trung tá Hoàng Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Cần Yêncho biết: Lực lượng Công an sẽ bố trí phương tiện dẫn đoàn, phân công cán bộ phụ trách các vị trí trọng điểm, phối hợp với các địa phương kiểm soát số lượng phương tiện và đội hình di chuyển. Trước sự kiện, chúng tôi tập trung rà soát tuyến đường, xác định những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để bố trí lực lượng phù hợp; chủ động phương án xử lý khi xảy ra ùn tắc, sự cố giao thông hoặc tình huống bất thường, bảo đảm hành trình được tổ chức an toàn, đúng phương án.

Cùng với lực lượng Công an, công tác y tế, cứu hộ và hỗ trợ kỹ thuật cũng được chuẩn bị. Theo kế hoạch, Bệnh viện Thông Nông bố trí xe y tế tham gia hành trình; Trạm Y tế xã Cần Yên phối hợp cử nhân viên y tế, chuẩn bị thuốc và dụng cụ sơ cứu. Ban tổ chức bố trí 1 xe ô tô hỗ trợ kỹ thuật, có hai thợ sửa chữa xe máy cùng các dụng cụ vá lốp, bơm lốp và phụ tùng thông dụng để kịp thời xử lý sự cố nếu có.

Khau Cốc Chà - một trong hai cung đèo trong hành trình “Sắc cờ non nước”.

Bên cạnh công tác bảo đảm an toàn, các địa phương đang chuẩn bị điều kiện phục vụ người tham gia và các hoạt động tại điểm kết thúc. Hiện đã chuẩn bị đầy đủ 300 áo phông đỏ in cờ Tổ quốc và logo, 300 mũ bảo hiểm có logo, 300 lá cờ Tổ quốc và 300 chai nước uống.

Tại khu vực Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường tập trung khảo sát, bố trí điểm dừng, điểm kết thúc, chuẩn bị các điều kiện đón đoàn và tổ chức tham quan gian hàng. Đây không chỉ là địa điểm hoàn thành hành trình mà còn là không gian để giới thiệu cảnh quan, sản phẩm và nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Bà Triệu Thị Ngọc Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết: Xã tập trung khảo sát khu vực đón đoàn, bố trí điểm dừng, điểm kết thúc và phối hợp với các lực lượng xây dựng phương án điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, địa phương chuẩn bị các gian hàng giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện để đại biểu và người tham gia tìm hiểu cảnh quan, văn hóa, sản vật địa phương. Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện, hình ảnh Khau Cốc Chà được quảng bá rộng rãi hơn, từng bước thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Công tác truyền thông được triển khai với sự tham gia của các cơ quan báo chí, nghệ sĩ nhiếp ảnh, doanh nghiệp du lịch và các nhà sáng tạo nội dung. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm trong một ngày, chương trình hướng tới mục tiêu lâu dài là từng bước hình thành tuyến du lịch trải nghiệm Nà Tềnh - Khau Cốc Chà, gắn với văn hóa, ẩm thực và sản phẩm địa phương. Việc kết nối các địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng dân cư được kỳ vọng mở thêm cơ hội khai thác tiềm năng du lịch, góp phần tạo sinh kế cho người dân.

Với thông điệp “Xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường đoàn kết - 2 cung đèo - 1 niềm tự hào”, các địa phương đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng mọi điều kiện tổ chức sự kiện an toàn, thiết thực, hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh non nước Cao Bằng đến đông đảo du khách.