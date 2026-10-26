Sẵn sàng tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 tại tỉnh

Đồng chú Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26, tỉnh Phú Thọ vinh dự có thí sinh Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham gia tranh tài. Điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Phú Thọ được tổ chức ở khu vực Tượng đài Bác Hồ - Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 từ 8 giờ 30 phút, ngày 1/11/2026.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Sân khấu được bố trí theo thiết kế. Các phương án bảo đảm nguồn điện, đường truyền viễn thông, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường và hậu cần đã được xây dựng. Chương trình văn nghệ chào mừng gắn với quảng bá văn hóa, hình ảnh địa phương thông qua các tiết mục Hát Xoan, trống hội và hoạt cảnh giã bánh giầy cũng đang được xây dựng, luyện tập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền báo cáo tại cuộc họp.

Dự kiến, chương trình huy động gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của 10 trường THPT tham gia cổ vũ; đồng thời tổ chức xếp chữ “Đất Tổ”, hình mặt trời và vòng nguyệt quế, tạo không khí sôi nổi tại điểm cầu.

Theo kế hoạch, công tác sơ duyệt diễn ra ngày 30/10 và tổng duyệt vào ngày 31/10.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Việc Phú Thọ có thí sinh tham dự Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 là niềm vinh dự không chỉ đối với cá nhân thí sinh mà còn với tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động rà soát tiến độ, khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất kịch bản, nội dung chương trình và các điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cần xây dựng phương án dự phòng khi thời tiết bất lợi và các tình huống phát sinh; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và hậu cần. Việc quản lý, điều phối lực lượng học sinh tham gia cổ vũ phải khoa học, chặt chẽ, an toàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cần được chuẩn bị chu đáo, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Đất Tổ.

Đồng chí đề nghị các đơn vị phối hợp hiệu quả trong quá trình sơ duyệt, tổng duyệt, kịp thời khắc phục những hạn chế, phát sinh, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Phú Thọ diễn ra an toàn, trang trọng, thành công. Qua đó, tạo sức lan tỏa và cổ vũ tinh thần cho thí sinh Lý Thái Dương trong hành trình chinh phục đỉnh Olympia.