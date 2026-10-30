Sẵn sàng tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; phối hợp theo đúng kế hoạch.

Chương trình bắn pháo hoa dự kiến diễn ra từ 21 giờ 30 phút ngày 30-10, với thời lượng 12 phút, gồm 1.000 quả pháo hoa nổ tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

Để bảo đảm tiến độ, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; phối hợp với Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch.

Phối hợp kiểm tra kỹ thuật, bảo vệ trận địa và tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực bắn pháo hoa.

Trong đó chú trọng công tác tiếp nhận, sắp xếp, kiểm tra kỹ thuật, bảo vệ trận địa và tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực bắn pháo hoa. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; duy trì nghiêm các quy định về an toàn trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, theo đúng kế hoạch.