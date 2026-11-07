Sẵn sàng tham gia Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026

Nhiều năm tham gia các hội chợ khu vực biên giới, Công ty Cổ phần Thương mại xuất - nhập khẩu Minh Khai đang chuẩn bị hàng hóa để trưng bày tại gian hàng của Bộ Công Thương, tỉnh Lào Cai và đối tác Trung Quốc.

Dù không trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp vẫn tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời hỗ trợ các đơn vị trong nước đưa sản phẩm sang giới thiệu tại thị trường nước bạn.

Ông Vũ Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xuất - nhập khẩu Minh Khai cho biết: “Hằng năm, doanh nghiệp đều phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trong chuẩn bị và đưa hàng hóa sang Trung Quốc. Thông qua các kỳ hội chợ, doanh nghiệp mong muốn hỗ trợ các đối tác Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tiếp cận thêm khách hàng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường”.

Cùng với các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong hoạt động xuất - nhập khẩu, Công ty Cổ phần Xuất - nhập khẩu Big Expo cũng sớm chuẩn bị tham gia hội chợ năm nay.

Hiện đang sở hữu vùng nguyên liệu cà phê phục vụ xuất khẩu, liên kết với nhiều hợp tác xã và hộ nông dân tại tỉnh Đắk Lắk, doanh nghiệp dự kiến giới thiệu cà phê cùng một số mặt hàng nông sản có tiềm năng xuất khẩu tới đối tác Trung Quốc và từng bước mở rộng đầu ra cho nông sản Việt Nam tại thị trường tỷ dân.

Bà Trần Thúy Nga - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất - nhập khẩu Big Expo chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng giúp đối tác hiểu được giá trị nông sản Việt Nam. Thông qua kỳ hội chợ này, chúng tôi rất mong muốn tiếp cận thêm nhiều đối tác phía Trung Quốc để đưa cà phê và các loại nông sản khác tiến sâu hơn vào thị trường này”.

Nhiều mặt hàng của Việt Nam sẽ được trưng bày tại hội chợ năm nay.

Sự tham gia của các doanh nghiệp với những nhóm hàng khác nhau góp phần làm phong phú nguồn hàng tại hội chợ, đồng thời cho thấy nhu cầu tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường của doanh nghiệp Việt Nam.

Đến nay, có trên 50 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký tham gia với khoảng 130 gian hàng. Phương án thiết kế, trang trí khu gian hàng đặc biệt của tỉnh và khu gian hàng quốc gia cơ bản hoàn thiện; danh mục hàng hóa cũng đã được tổng hợp, chuyển cho ban tổ chức phía Trung Quốc rà soát, thống nhất. Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai

Các mặt hàng của doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố của Việt Nam đăng ký rất đa dạng, từ cà phê, yến sào, bánh kẹo, nông sản đặc sản, trái cây đến thủy hải sản chế biến, thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ gia dụng. Năm nay, phía Trung Quốc áp dụng thu phí thuê gian hàng với kỳ vọng quy định này góp phần nâng cao chất lượng các đơn vị tham gia.

Các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị hàng hóa, hoàn thiện các thủ tục tham gia hội chợ.

Điểm đáng chú ý của hội chợ năm nay là các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm được tổ chức gắn với chuỗi chương trình hợp tác lưu vực sông Hồng. Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình còn có các hội nghị, hội đàm và kết nối trong lĩnh vực đầu tư, logistics, khu công nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và du lịch.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp đối tác, tìm hiểu nhu cầu thị trường và trao đổi khả năng hợp tác, hướng tới những mối quan hệ kinh doanh lâu dài thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm.

Được biết, Ban Tổ chức Hội chợ đã mời Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cùng một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tham gia, kết nối với đối tác Trung Quốc. Hoạt động này góp phần mở rộng phạm vi giao thương, tạo thêm cơ hội để những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh tìm kiếm đầu ra tại thị trường nước bạn.

Theo ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, hiện trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện danh sách đại biểu, doanh nghiệp, chương trình hoạt động bên lề, phương án đón tiếp và hậu cần. Việc trao đổi với phía Trung Quốc về thủ tục xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu hàng hóa cũng được chú trọng nhằm bảo đảm đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia an toàn, thuận lợi và hiệu quả.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức cùng sự chủ động từ phía doanh nghiệp, Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Trung - Việt (Hồng Hà) năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận đối tác Trung Quốc. Đối với doanh nghiệp, việc kỳ vọng không dừng ở giới thiệu sản phẩm, mà còn ở khả năng tìm được đối tác phù hợp, mở rộng đầu ra và xây dựng quan hệ hợp tác thương mại lâu dài.