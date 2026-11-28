Thị trường lao động Việt Nam chuyển dịch với xu hướng tăng lương và mở rộng quy mô nhân sự. Ảnh: DNCC.

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tăng lương trong năm 2027

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường việc làm đang chuyển biến nhanh chóng.

Số liệu tử Khảo sát Lương 2027 do Robert Walters, tập đoàn tư vấn tuyển dụng toàn cầu thực hiện hằng năm cho biết, dù áp lực chi phí vẫn hiện hữu, doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đầu tư cho nguồn nhân lực. Mức điều chỉnh lương chung của thị trường dự kiến vẫn duy trì ở mức 5-10% trong năm 2027.

Gần như toàn bộ doanh nghiệp (96%) dự kiến tăng lương, trong đó 91% tăng từ 3% trở lên và 35% sẵn sàng tăng trên 7% để giữ chân nhân sự chủ chốt. Đồng thời, 47% doanh nghiệp có kế hoạch tăng quy mô nhân sự từ 5% trở lên, bao gồm 14% đặt mục tiêu tăng trên 10%.

Tuy vậy, tìm đúng người vẫn là bài toán cốt lõi. 78% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm kiếm ứng viên vừa có chuyên môn vừa có kinh nghiệm thực tiễn. Khoảng trống này thể hiện rõ ràng nhất ở các vị trí cấp cao và quản lý. Trong đó, những nhóm năng lực khó tuyển nhất là lãnh đạo và quản lý con người (47%), kinh doanh và phát triển thương mại (37%), phân tích dữ liệu (33%).

Khi doanh nghiệp ngày càng chọn lọc, hoạt động tuyển dụng càng tập trung vào những năng lực có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, nâng cao năng suất và thúc đẩy quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp như công nghệ, chuyển đổi số, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, hiểu biết và ứng dụng về AI đang nhanh chóng trở thành năng lực cơ bản, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng, vận hành kinh doanh và marketing.

Tuy nhiên, đến nay, AI chưa dẫn đến làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn; thay vào đó, AI giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất với đội ngũ hiện có, đồng thời từng bước chuyển dịch một phần ngân sách từ nhân sự sang đầu tư công nghệ.

Ông Phạm Tuấn Phúc, Giám đốc điều hành của Robert Walters Việt Nam. Ảnh: DNCC.

Ông Phạm Tuấn Phúc, Giám đốc điều hành của Robert Walters Việt Nam nhận định, thị trường lao động Việt Nam năm 2026 mang đến nhiều cơ hội cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, kỹ thuật, bán dẫn, sản xuất và chuỗi cung ứng.

Nhu cầu này tập trung rõ nét ở nhóm chuyên gia kỹ thuật và nhân sự cấp quản lý từ trung đến cao cấp. Trước xu hướng đó, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong chiến lược thu hút, đào tạo và giữ chân người giỏi, đồng thời mở ra thêm cơ hội phát triển cho những người có chuyên môn và kỹ năng phù hợp. Chúng tôi dự báo những xu hướng này sẽ tiếp tục tác động đến thị trường lao động trong năm 2027.

Sự khan hiếm nhân tài cũng khiến việc giữ chân trở nên quan trọng không kém tuyển dụng. Với 71% doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện cao hơn dự kiến, các công ty đang tăng ngân sách lương và giữ chân nhân tài, đẩy mạnh đào tạo nâng cao và bổ sung kỹ năng cho đội ngũ hiện tại, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân lực sang các ngành nghề khác và nhân sự Việt Nam ở nước ngoài.

Người lao động thực sự tìm kiếm điều gì?

Cũng theo số liệu của Robert Walters, người lao động tại Việt Nam cũng bước vào năm 2027 với tâm thế lạc quan. 84% tin tưởng vào triển vọng ngành của mình, trong khi 74% sẵn sàng đón nhận cơ hội mới trong 12 tháng tới, bao gồm 43% đang chủ động tìm việc.

Người lao động đang cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đánh giá nhà tuyển dụng, trong đó cơ hội phát triển sự nghiệp, chất lượng lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp và ý nghĩa công việc ngày càng ảnh hưởng đến quyết định của họ.

Sự thay đổi này cũng định hình lại tiêu chí của một nhà tuyển dụng hấp dẫn. Lương thưởng vẫn là yếu tố then chốt: 51% người lao động xem lương và phúc lợi là ưu tiên hàng đầu, và 63% cho rằng chênh lệch lương là rào cản lớn nhất khi tìm việc.

Nhân sự chất lượng cao tiếp tục nắm lợi thế khi đàm phán lương. Người lao động kỳ vọng mức tăng 15-25% khi chuyển sang vị trí mới, và có thể lên tới 30% ở các lĩnh vực tăng trưởng nhanh như bán dẫn, AI, chuỗi cung ứng và quản trị vận hành.

Mặc dù mức lương đóng vai trò quan trọng, người lao động hiện nay cũng tìm kiếm một gói phúc lợi toàn diện để quyết định tiếp tục gắn bó hay chuyển sang công việc mới.

Các yếu tố được họ đánh giá cao nhất ở một nhà tuyển dụng bao gồm chế độ làm việc linh hoạt (35%), cân bằng giữa công việc và cuộc sống (35%), lãnh đạo minh bạch và hỗ trợ (32%), cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng (27%).

Mô hình làm việc kết hợp, thường yêu cầu nhân viên có mặt tại văn phòng 3-4 ngày mỗi tuần, tiếp tục được duy trì như một giải pháp cân bằng giữa sự gắn kết trong tổ chức và tính linh hoạt.

Đây cũng là yếu tố quan trọng trong chiến lược giữ chân nhân sự, khi 27% người lao động cho biết sẽ cân nhắc tìm kiếm công việc mới nếu doanh nghiệp yêu cầu làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

Chính vì vậy, theo ông Phúc, những doanh nghiệp thành công trong việc thu hút và giữ chân nhân tài tại Việt Nam trong năm 2027 không nhất thiết là những đơn vị trả lương cao nhất.

Thay vào đó, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những doanh nghiệp mang đến sự kết hợp tốt nhất giữa cơ hội phát triển sự nghiệp, chất lượng lãnh đạo, tính linh hoạt trong công việc, cơ hội học hỏi và trải nghiệm nhân viên.