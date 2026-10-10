Sẵn sàng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của chủ rừng trong công tác QLBVR và PCCCR.

Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh được giao quản lý 32.372,324ha rừng và đất lâm nghiệp (gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất) trên địa bàn 8 xã: Pú Nhung, Sáng Nhè, Chiềng Sinh, Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Phăng, Mường Tùng và Pa Ham. Xác định mùa khô là giai đoạn then chốt, ngay từ cuối tháng 9, Ban Quản lý đã ban hành các kế hoạch thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2026 - 2027 và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Ông Trần Xuân Thắng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Trạm QLBVR rà soát lại toàn bộ các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao tại 8 xã quản lý. Trên cơ sở đó, tiến hành cập nhật, chỉnh sửa các quyết định và phương án PCCCR phù hợp với điều kiện thực tế lâm sinh của từng vùng, không để bị động trước mọi tình huống. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác theo dõi, cảnh báo, hằng ngày, cán bộ các trạm được phân công túc trực, theo dõi cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin điện tử: https://v2.pcccr.vn/diem-chay để kịp thời phát bản tin dự báo cấp nguy cơ cháy rừng rộng rãi đến các cộng đồng bản.

Một trong những yếu tố giúp giảm thiểu nguy cơ cháy rừng mùa khô là công tác phát triển rừng và giảm thiểu vật liệu cháy tích tụ dưới tán rừng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch chăm sóc 317,13ha rừng trồng chuyển tiếp. Đồng thời, 33,09ha bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 4 và 251,83ha khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên cũng đạt 100% kế hoạch. Sau khi phê duyệt hồ sơ kỹ thuật và dự toán khoanh nuôi tái sinh năm 2026, Ban đã chỉ đạo các hộ dân tập trung phát dọn dây leo, cây bụi cạnh tranh, giúp cây rừng sinh trưởng tốt.

Để nâng cao nhận thức cộng đồng, riêng trong quý III/2026, Ban đã tổ chức 29 buổi tuyên truyền thu hút 2.220 lượt người tham gia, kết hợp 5 đợt phát bài tuyên truyền QLBVR và PCCCR trên hệ thống loa phát thanh các bản. Công tác phối hợp tuần tra được duy trì đều đặn, riêng trong quý III, lực lượng viên chức địa bàn đã phối hợp với các cộng đồng thực hiện 1.156 lượt tuần tra với 4.716 lượt người tham gia. Về cơ sở vật chất, Ban đã chỉ đạo các trạm QLBVR chủ động kiểm kê, chạy thử toàn bộ máy móc, trang thiết bị hiện có; xác định chính xác các thiết bị hư hỏng để tiến hành sửa chữa, chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư, nhiên liệu phục vụ tác chiến.

Cũng trong năm 2026, Ban Quản lý đã triển khai ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng với 69 cộng đồng, 2 tổ chức và 18 hộ gia đình. Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng minh bạch, trách nhiệm gắn bó với rừng của người dân các bản ngày càng nâng cao.

Là một trong những cộng đồng nhận khoán diện tích lớn với 183,78ha, ông Lường Văn Đại, đại diện cộng đồng bản Phăng (xã Mường Phăng) chia sẻ: Được Ban Quản lý rừng phân công cán bộ địa bàn về hướng dẫn tận tình, bà con trong bản Phăng rất yên tâm và chủ động. Trước khi bước vào mùa khô, chúng tôi đã tổ chức lực lượng phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa tại các khu vực giáp ranh. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng nhận được hằng năm không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho bà con mà còn là động lực để cả bản duy trì tổ tuần tra đều đặn hằng tuần, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng.

Ông Lò Văn Anh, đại diện cộng đồng bản Che Căn (xã Mường Phăng) đơn vị nhận khoán bảo vệ 79,9ha rừng cho biết: Dưới sự đôn đốc của cán bộ Ban Quản lý, bản Che Căn đã kiện toàn tổ xung kích PCCCR của bản, chuẩn bị đầy đủ dao phát, can nước, gậy dập lửa. Bà con thường xuyên nhắc nhở nhau khi đi làm nương tuyệt đối không dùng lửa tùy tiện. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu bất thường hay nghe thông báo dự báo cấp cháy rừng qua loa phát thanh bản, tổ tuần tra sẽ có mặt xử lý ngay.

Sự chủ động, bài bản trong từng khâu chuẩn bị từ hạ tầng kỹ thuật, phương án tác chiến đến sự đồng lòng của các chủ rừng nhận khoán là cơ sở vững chắc để Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh Điện Biên bảo vệ an toàn toàn bộ diện tích rừng được giao.