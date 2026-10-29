Sẵn sàng phục vụ khai thác đường CHC số 2 tại hai cảng hàng không Phú Quốc và Phù Cát

Đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát chính thức đưa vào khai thác ngày 29/10/2026. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo tin từ Bộ Xây dựng, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã hoàn tất công tác chuẩn bị trong phạm vi cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, sẵn sàng phục vụ khai thác đường cất, hạ cánh số 2 tại hai sân bay.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, công trình có ý nghĩa trong việc nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và thu hút đầu tư. Đây cũng là một phần trong quá trình hoàn thiện hạ tầng hàng không, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức APEC 2027.

Để bảo đảm điều kiện khai thác, VATM đã đánh giá mức độ sẵn sàng, tập trung rà soát hồ sơ, tài liệu hướng dẫn, quy trình khai thác, hệ thống trang thiết bị điều hành bay, công tác tổ chức nhân lực và huấn luyện. Các phương án phối hợp với đơn vị liên quan, quản lý sự thay đổi, nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cũng được xem xét nhằm hạn chế những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn và tính liên tục của dịch vụ.

Tại Cảng hàng không Phù Cát, công tác kiểm tra bao gồm điều kiện vận hành trang thiết bị, quy trình khai thác và huấn luyện nhân viên không lưu, kỹ thuật, quan trắc khí tượng. Do sân bay có hoạt động bay dân dụng và quân sự, việc phối hợp giữa các lực lượng được đặc biệt chú trọng.

VATM yêu cầu các đơn vị thống nhất thông tin về cấu hình sân bay, đường cất, hạ cánh sử dụng, tuyến lăn và phương án tổ chức hoạt động bay. Các nội dung trao đổi, xác nhận thông tin phải rõ ràng, chính xác giữa những vị trí và đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, VATM xây dựng các tình huống giả định như tàu bay lăn hoặc tiếp cận nhầm đường cất, hạ cánh, đường cất, hạ cánh mới tạm thời không khai thác được và phải chuyển đổi phương án điều hành. Qua diễn tập, các kíp trực thực hành nhận diện bất thường, trao đổi thông tin và phối hợp xử lý với lực lượng quân sự, đơn vị khai thác cảng cùng các đầu mối liên quan.

Sau đánh giá, VATM tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung cần thiết, đồng thời phối hợp giám sát chặt chẽ giai đoạn đầu khai thác, hướng tới bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục và hiệu quả.