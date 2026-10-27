Sẵn sàng nguồn vốn hỗ trợ học sinh, sinh viên

Nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đồng Nai giải ngân vốn chương trình tín dụng chính sách cho gia đình có con đi học ở ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh. Ảnh: C.T.V

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh thành phố Đồng Nai Võ Trọng Hòa cho biết: Năm nay, dự kiến giải ngân khoảng 385 tỷ đồng cho chương trình vay dành cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, nguồn vốn đã sẵn sàng.

Thêm điểm tựa cho học sinh, sinh viên

Năm học mới đã bắt đầu, bên cạnh học phí, nhiều gia đình còn phải lo sách vở, phương tiện học tập, tiền ăn, ở và đi lại cho con em. Với HSSV học xa nhà, những khoản chi này tạo thêm áp lực, nhất là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chính sách tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, ngày 23-3-2022, nhằm hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối tượng vay gồm: HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; HSSV là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; HSSV có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Mức cho vay tối đa hiện tại 4 triệu đồng/tháng/HSSV.

Tại Đồng Nai, chương trình tiếp tục được triển khai trong năm học 2026-2027. Theo ông Võ Trọng Hòa, năm học này, Ngân hàng CSXH chi nhánh thành phố dự kiến giải ngân khoảng 385 tỷ đồng cho chương trình.

Nhờ được vay vốn, sinh viên Nguyễn Khắc Tuân (ở ấp Vĩnh An, phường Trị An) đã hoàn thành ¾ năm học đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. “Có khoản vay hằng tháng, em đỡ lo học phí, có thể yên tâm học tập tốt hơn” - Tuân chia sẻ.

Cùng với chương trình tín dụng dành cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) có thể tiếp cận chương trình tín dụng riêng theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, ngày 28-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách áp dụng đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành thuộc phạm vi STEM tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đối với HSSV năm thứ nhất, kết quả học tập được quy định theo một trong 2 hướng: Cả 3 năm học THPT được đánh giá từ mức khá trở lên hoặc điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học từ 8 điểm trở lên. Từ năm thứ 2, HSSV phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên trong năm trước liền kề.

Khoản vay đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành thuộc phạm vi STEM được sử dụng để trang trải học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác. Mức vay tối đa gồm toàn bộ học phí phải đóng sau khi trừ học bổng và các khoản hỗ trợ tài chính khác của nhà trường (nếu có); tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất cho vay là 4,8%/năm.

"Nguồn vốn được hỗ trợ kịp thời đã giúp nhiều sinh viên tại địa phương có điều kiện hoàn thành khóa học, tìm được việc làm ổn định và từng bước trả hết khoản vay". Ông BÙI VĂN HẠNH, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Vĩnh An (phường Trị An)

Mức vay có thể được điều chỉnh tăng

Đối với chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV phải đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay. HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. Từ năm thứ 2 trở đi, HSSV phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Với trường hợp gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian HSSV theo học, hồ sơ vay vốn phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Việc đưa hoạt động tín dụng chính sách về gần người dân cũng giúp HSSV và gia đình thuận lợi hơn khi tiếp cận nguồn vốn. Theo ông Võ Trọng Hòa, Ngân hàng CSXH chi nhánh thành phố Đồng Nai hiện có 270 điểm giao dịch tại 95/95 xã, phường và hơn 4,5 ngàn tổ tiết kiệm và vay vốn tại các khu dân cư, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua hệ thống này, người dân đủ điều kiện vay vốn được hướng dẫn hồ sơ ngay tại cơ sở, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Đáng chú ý, mức vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thể được điều chỉnh trong thời gian tới. “Theo thông tin từ Bộ Tài chính, cơ quan này đang xây dựng, trình Chính phủ dự thảo quyết định về tín dụng đối với HSSV. Dự thảo đề xuất mức cho vay tối đa 8 triệu đồng/tháng/HSSV, thay cho mức tối đa 4 triệu đồng/tháng đang áp dụng” - ông Võ Trọng Hòa cho biết.

Theo ông Võ Trọng Hòa, khoản vay theo đề xuất tiếp tục phục vụ các chi phí học tập và sinh hoạt của HSSV đang theo học tại các trường đại học hoặc tương đương, cao đẳng, trung cấp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mức vay cụ thể do Ngân hàng CSXH xem xét, quyết định trên cơ sở mức học phí và sinh hoạt phí, nhưng không vượt mức tối đa theo quy định.