Sẵn sàng nguồn điện phục vụ cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Để bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 tại Khánh Hòa, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án cấp điện, bố trí nguồn dự phòng và lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần vào thành công của sự kiện.

Chủ động phương án cấp điện

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 phút ngày 1-11 tại Công viên biển Bình Sơn, đường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Đây là một trong những điểm cầu của trận chung kết năm thứ 26, nơi đông đảo học sinh, giáo viên và người dân cùng cổ vũ cho em Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải.

Nhân viên Điện lực Ninh Hải kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị điện, chủ động bảo đảm nguồn điện an toàn phục vụ cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Với quy mô hàng nghìn người tham dự, cùng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng và thiết bị truyền dẫn phục vụ phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, yêu cầu bảo đảm nguồn điện được đặt ra rất cao. Theo phân công của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Khánh Hòa chịu trách nhiệm cung cấp điện an toàn, bảo đảm công suất dự phòng 200% trong suốt thời gian truyền hình trực tiếp; bố trí nguồn điện 350A, 3 pha và máy phát dự phòng từ ngày 30-10 đến 1-11.

Đặc biệt, nguồn điện phải đáp ứng đồng thời nhu cầu vận hành xe màu, xe vệ tinh với công suất yêu cầu 15kVA/1 pha cho mỗi xe; màn hình LED ngoài trời rộng 78m², hệ thống âm thanh phục vụ khoảng 5.000 khán giả cùng các thiết bị phụ trợ. Việc cấp điện không chỉ bảo đảm hoạt động của sân khấu mà còn phục vụ quá trình ghi hình, truyền dẫn tín hiệu, kết nối giữa điểm cầu Khánh Hòa với chương trình truyền hình trực tiếp.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Công ty Điện lực Khánh Hòa chỉ đạo Điện lực Ninh Hải, đơn vị trực tiếp quản lý vận hành lưới điện khu vực tổ chức sự kiện xây dựng phương án bảo đảm điện cụ thể cho từng tình huống. Trọng tâm là kiểm tra hệ thống đường dây trung, hạ áp, hành lang tuyến, đánh giá khả năng đáp ứng phụ tải; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị, xác định nhu cầu sử dụng điện thực tế để tổ chức cấp điện phù hợp.

Theo phương án của Điện lực Ninh Hải, đơn vị đang quản lý 5 xuất tuyến trung áp nhận nguồn từ trạm biến áp 110/22kV Ninh Hải. Trên cơ sở kết lưới được Điều độ Công ty Điện lực Khánh Hòa phê duyệt, đơn vị chủ động phương thức vận hành, kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây gián đoạn cung cấp điện tại khu vực Công viên biển Bình Sơn.

Nhân viên Điện lực Ninh Hải kiểm tra hệ thống tủ điện tại khu vực Công viên biển Bình Sơn, nơi diễn ra cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Ông Nguyễn Minh Phú - Phó Trưởng Điện lực Ninh Hải cho biết: “Theo phương án đã xây dựng, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ xử lý sự cố. Trong thời gian từ ngày 30-10 đến hết ngày 1-11, Điện lực Ninh Hải không thực hiện các công tác có cắt điện làm ảnh hưởng đến khu vực tổ chức chương trình, trừ trường hợp bất khả kháng. Các bộ phận chuyên môn được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phối hợp xử lý kịp thời khi phát sinh tình huống bất thường”.

Sẵn sàng nguồn dự phòng, ứng trực 24/24 giờ

Điểm đáng chú ý trong phương án bảo đảm điện lần này là việc chuẩn bị nguồn cấp dự phòng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn hoạt động của cầu truyền hình. Bên cạnh nguồn điện lưới, Điện lực Ninh Hải đã xây dựng phương án sử dụng máy phát điện dự phòng công suất 165kW tại địa điểm tổ chức. Khi xảy ra sự cố mất nguồn lưới, lực lượng ứng trực sẽ triển khai phương án đấu nối, cấp điện từ máy phát theo quy trình kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phục vụ chương trình.

Cùng với đó, bộ phận trực thao tác lưu động được tổ chức ứng trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với Phòng Điều độ Công ty Điện lực Khánh Hòa để theo dõi tình hình vận hành, điều hành xử lý khi có sự cố trên lưới trung áp. Các nhóm trực sửa chữa điện được phân công sẵn sàng tiếp cận hiện trường, xác định nguyên nhân, phối hợp khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Để chủ động trong mọi tình huống, Điện lực Ninh Hải còn rà soát vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện thi công, xe cơ giới; tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị. Việc duy trì thông tin liên lạc, phân công lực lượng thường trực và phối hợp xử lý sự cố được xác định là những yêu cầu xuyên suốt trong cả quá trình chuẩn bị, tổng duyệt và phát sóng chính thức.

Không chỉ chú trọng nguồn điện phục vụ sân khấu, phương án còn tính đến yêu cầu cung cấp điện cho các khu vực liên quan. Trong trường hợp xảy ra sự cố vào ban đêm, việc khôi phục điện cho hệ thống chiếu sáng đường phố và các khu vực trung tâm phường Đông Hải cũng được ưu tiên, góp phần bảo đảm an toàn, thuận lợi cho các hoạt động tại địa phương.

Ở cấp công ty, công tác bảo đảm điện được triển khai trên tinh thần phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận điều độ, quản lý kỹ thuật và đơn vị trực tiếp vận hành. Các phương án cấp điện, nguồn dự phòng và lực lượng xử lý sự cố được chuẩn bị nhằm đáp ứng yêu cầu của một chương trình truyền hình trực tiếp có quy mô lớn, nơi sự ổn định của nguồn điện giữ vai trò quan trọng đối với toàn bộ quá trình sản xuất, phát sóng.

Các đơn vị thi công khẩn trương lắp dựng sân khấu, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 tại Công viên biển Bình Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Tiên - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Khánh Hòa cho biết: “Công ty Điện lực Khánh Hòa đặt yêu cầu an toàn, liên tục và chủ động xử lý tình huống lên hàng đầu. Việc bảo đảm điện cho cầu truyền hình không chỉ là nhiệm vụ cung cấp điện thông thường mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong phối hợp tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, giáo dục quan trọng trên địa bàn tỉnh. Cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 là dịp để hình ảnh Khánh Hòa, vùng đất giàu truyền thống hiếu học được giới thiệu đến đông đảo khán giả cả nước”.

Khi các công tác chuẩn bị đang được triển khai, ngành điện Khánh Hòa cũng chủ động hoàn thiện những phần việc của mình. Từ kiểm tra lưới điện, chuẩn bị nguồn dự phòng đến bố trí lực lượng ứng trực, mỗi nhiệm vụ đều hướng đến mục tiêu chung: Bảo đảm dòng điện thông suốt, góp phần để điểm cầu Khánh Hòa diễn ra an toàn, trọn vẹn.