Với chủ đề “Kết nối việc làm - Phát triển nguồn nhân lực - Đồng hành cùng doanh nghiệp”, ngày hội hướng đến mở rộng cơ hội nghề nghiệp, kết nối người lao động (NLĐ) với doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Từ kết quả Ngày hội Việc làm lần thứ I

Việc đưa các phiên giao dịch việc làm về cơ sở thời gian qua giúp người dân tiếp cận thông tin tuyển dụng thuận tiện hơn. Cùng với hoạt động này, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 tạo thêm không gian kết nối tập trung giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Sự kiện thu hút khoảng 800 đại biểu dự lễ khai mạc, hơn 1.200 lượt người đến tham quan, tìm hiểu thông tin tại các gian hàng. Có 15 đơn vị trực tiếp tuyển dụng, tuyển sinh và 28 đơn vị uỷ thác tuyển dụng, với tổng nhu cầu lên đến 9.100 lao động.

Những con số này cho thấy nhu cầu tìm việc và tuyển dụng khá lớn, đồng thời phản ánh sức hút của hình thức giao dịch trực tiếp. Tại đây, NLĐ có dịp tìm hiểu cụ thể về vị trí tuyển dụng, điều kiện làm việc; doanh nghiệp cũng trực tiếp tiếp cận ứng viên, lựa chọn nhân lực phù hợp.

Ngày hội Việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II mở ra cơ hội kết nối, tìm kiếm việc làm cho người lao động.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ngày hội Việc làm lần thứ I đã tạo được sức lan toả sâu rộng, giúp NLĐ biết đến thông tin tuyển dụng nhiều hơn và chủ động tìm đến Trung tâm để được tư vấn, hỗ trợ. Đáng chú ý, số lao động tham gia thị trường làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và lựa chọn nghề nghiệp của người dân”.

Chuẩn bị kỹ, tăng hiệu quả kết nối

Từ kết quả đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường kết nối với doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương, tạo nền tảng cho việc tổ chức Ngày hội Việc làm lần thứ II với nhiều hoạt động thiết thực hơn.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị được triển khai theo kế hoạch, hướng đến xây dựng không gian giao dịch việc làm tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị tuyển dụng và tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong lần tổ chức này là tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với NLĐ, học sinh, sinh viên; mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và ở nước ngoài. Dự kiến, khoảng 50 doanh nghiệp tham gia, mang đến nhiều vị trí tuyển dụng thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Hơn 20 gian hàng được bố trí thành 4 phân khu, gồm 4 gian hàng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; 12 gian hàng doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 4 gian hàng đào tạo nghề và phái cử quốc tế; 4 gian hàng điều hành và chuyển đổi số. 4 hoạt động trọng tâm: tư vấn, giới thiệu việc làm; tuyển dụng và phỏng vấn trực tiếp; kết nối cung - cầu lao động; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giao dịch việc làm.

Bên cạnh đó, hoạt động kết nối cung - cầu lao động còn hướng đến tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động thực tế.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: “Ngày hội lần này hướng đến kết nối khoảng 50 doanh nghiệp với hàng ngàn học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Đồng thời, chú trọng kết nối đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo điều kiện để lao động thất nghiệp sớm tìm được việc làm, quay trở lại thị trường lao động”.

Để người tìm việc có sự chuẩn bị trước khi đến ngày hội, công tác tư vấn, giới thiệu thông tin tuyển dụng được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai thông qua các phiên giao dịch tại cơ sở. Qua đó, NLĐ nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tìm hiểu ngành nghề phù hợp và chủ động chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.

Các đơn vị khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Với những kinh nghiệm từ lần tổ chức đầu tiên cùng sự chuẩn bị của các đơn vị liên quan, Ngày hội Việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 kỳ vọng mang đến nhiều cơ hội thiết thực cho người tìm việc, nhất là lao động nông thôn, thanh niên và học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp./.