Khởi công từ ngày 2/2/2026 tại Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), gói thầu san lấp mặt bằng do Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) thực hiện có giá trị hơn 369 tỷ đồng. Hạng mục được triển khai trên quy mô 51,67 ha, nằm hoàn toàn trong khuôn viên nhà máy hiện hữu và không sử dụng mặt biển, đạt cao độ bình quân +7 m theo tiêu chuẩn độ chặt K90 nhằm bảo đảm khả năng chịu tải và độ ổn định nền móng.

Sau hơn 8 tháng thi công, gần 2,7 triệu m³ đất đắp đã được vận chuyển về công trường, công tác san lấp mặt bằng Dự án NCMR NMLD Dung Quất đã cơ bản hoàn thành.

Ban Quản lý dự án NCMR NMLD Dung Quất cho biết, trong hơn 8 tháng qua, gần 2,7 triệu m³ đất đắp đã được vận chuyển về công trường qua gần 720.000 lượt xe tải, với tổng quãng đường ước tính khoảng 3,6 triệu km. Ở giai đoạn cao điểm, công trường tiếp nhận bình quân 12.000 - 14.000 m³ đất/ngày, hệ thống máy móc vận hành 14 - 16 giờ/ngày.

Trong quá trình triển khai dự án, những trở ngại do điều kiện thời tiết, biến động giá nhiên liệu và tình trạng thiếu hụt vật liệu tại một số mỏ đất khiến công tác triển khai gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chủ đầu tư là Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) cùng nhà thầu đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bổ sung nguồn đất và duy trì thi công tăng ca xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm tiến độ.

Song hành với khối lượng thi công lớn, công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường trên công trường luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. Các đơn vị thi công đã phối hợp, tổ chức các buổi phổ biến an toàn đầu giờ, điều tiết tốc độ cho hơn 200 phương tiện cơ giới và tưới nước dập bụi thường xuyên. Nhờ đó, toàn bộ quá trình san lấp không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động, góp phần giúp BSR đạt mốc 60 triệu giờ công an toàn.

Để đảm bảo tiến độ san lấp mặt bằng cho dự án, BSR và PETROCONS đã phối hợp triển khai các giải pháp như thi công xuyên lễ, tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật tư…

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Đặng Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Quản lý dự án NCMR NMLD Dung Quất cho biết: "Phía sau mặt bằng sạch đã cơ bản hoàn thành hôm nay là công sức của hàng trăm con người cùng sự phối hợp, quyết tâm rất lớn của chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan. Khối lượng gần 2,7 triệu m³ đất đắp cùng 3,6 triệu km vận chuyển an toàn là hành trình không ít khó khăn, nhưng điều đáng quý nhất là chúng ta đã hiện thực hóa mục tiêu mà vẫn giữ vững kỷ luật an toàn tuyệt đối, mở ra chặng đường mới để triển khai các hạng mục xây dựng, lắp đặt tiếp theo của dự án".

Dự án NCMR NMLD Dung Quất là dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng với tổng mức đầu tư 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD). Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày, tăng tính linh hoạt trong lựa chọn nguồn dầu thô và nâng cao chất lượng toàn bộ sản phẩm xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực Jet-A1, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro V.

Việc cơ bản hoàn thành công tác san lấp mặt bằng vào thời điểm này mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026) và 30 năm Ngày truyền thống BSR (31/5/1997 - 31/5/2027).