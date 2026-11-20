Giấc mơ sớm ghi tên mình vào ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất châu lục của U17 Thái Lan đã tan vỡ đầy tiếc nuối sau thất bại 1-2 trước U17 Iraq. Như vậy ở Đông Nam Á, chỉ Việt Nam và Indonesia lọt vào VCK U17 châu Á 2027.