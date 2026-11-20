Sẵn sàng khởi tranh Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026
Với sự tham gia của gần 300 vận động viên, Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra sáng 21/11 tại Hà Nội. Không chỉ mang đến sân chơi thể thao sôi nổi, giải đấu còn là dịp kết nối cộng đồng báo chí, doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần sẻ chia qua chương trình thiện nguyện “Ước mơ xanh”.
Giải Pickleball Báo Công luận
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/san-sang-khoi-tranh-giai-pickleball-nha-bao-va-cong-luan-lan-thu-2-nam-2026-post368278.html