Sẵn sàng khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên. Ảnh: PV

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/8/2026. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 27.870 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW. Dự án được triển khai qua 2 giai đoạn: Giai đoạn I thực hiện từ năm 2027 đến năm 2030, công suất 900 MW; giai đoạn II từ năm 2031 đến năm 2032, công suất 300 MW. Khi hoàn thành, dự kiến cung cấp khoảng 1,5 tỷ kWh điện/năm.

Dự án triển khai trên địa bàn hai xã Mường Bang và Mường Cơi, với tổng diện tích sử dụng đất trên 425 ha; trong đó, hơn 414 ha thuộc xã Mường Bang. Công trình sử dụng nguồn điện dư thừa vào giờ thấp điểm để bơm nước từ hồ thấp lên hồ cao; khi nhu cầu sử dụng điện tăng, nước từ hồ trên được đưa xuống qua tổ máy để phát điện. Cơ chế này giúp tích trữ năng lượng, bổ sung công suất vào giờ cao điểm, góp phần cân bằng cung - cầu điện và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành hệ thống.

Phối cảnh Nhà máy thủy điện tích năng Đông Phù Yên. Ảnh: PV

Để chuẩn bị cho sự kiện khởi công quan trọng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cao độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay, xã đã hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản, cây trồng của 70 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích 70,86 ha thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn I và khu vực phục vụ lễ khởi công, đạt 100% kế hoạch.

Công tác chuẩn bị lễ khởi công được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện mặt bằng, hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan đến xây dựng chương trình, kịch bản, công tác đại biểu, lễ tân, hậu cần và thông tin tuyên truyền. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, điện, nước, viễn thông, internet, âm thanh, ánh sáng và đường truyền phục vụ điều hành, thông tin được rà soát, kiểm tra, bảo đảm sẵn sàng phục vụ sự kiện. Ngoài ra, các đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó với thời tiết, sự cố kỹ thuật, các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm lễ khởi công diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.

Các đơn vị thi công khẩn trương lắp đặt các thiết bị phục vụ cho lễ khởi công. Ảnh: PV

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, công tác chuẩn bị khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên đã sẵn sàng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo tiền đề để dự án được triển khai đúng quy định, tiến độ, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nguyễn Thư