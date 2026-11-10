Sẵn sàng khởi công các dự án trọng điểm

Trong 2 tháng cuối năm 2026, Lào Cai tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư, chuẩn bị khởi công, khánh thành 21 công trình, dự án trọng điểm. Các dự án đường nối cao tốc, hạ tầng khu - cụm công nghiệp và cửa khẩu sẽ mở thêm tuyến vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển thương mại biên giới.

Gấp rút chuẩn bị khởi công

Từ nút giao IC18 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến đường mới sẽ dẫn vào Cụm Công nghiệp Thống Nhất 1, nơi hạ tầng bên trong đã được triển khai xây dựng. Tuyến đường dài khoảng 2,6 km, đi qua phường Cam Đường, có quy mô 4 làn xe và tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng. Hiện, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công để trình phê duyệt trong tháng 11. Chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công trong tháng 12.

Tại khu vực xã Gia Phú, Cụm Công nghiệp Thống Nhất 1 sẽ có thêm một lối vào từ Quốc lộ 4E. Tuyến đường dài khoảng 1,2 km, đang được lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Các sở, ngành của tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai hai tuyến đường kết nối Cụm Công nghiệp Thống Nhất 1.

Cũng trên trục cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nút giao IC17 là điểm đầu của tuyến đường dự kiến nối vào Khu Công nghiệp Tằng Loỏng. Hướng tuyến dài khoảng 8,5 km, qua 2 xã Gia Phú và Tằng Loỏng, có tổng mức đầu tư theo chủ trương được duyệt là 890 tỷ đồng. Hồ sơ nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được trình thẩm định. Đây là các bước chủ đầu tư tập trung hoàn tất để phấn đấu khởi công trong tháng 12.

Trao đổi về công tác chuẩn bị 3 tuyến đường, ông Chu Đức Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết: “Ban đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ của từng tuyến, đồng thời làm việc với chính quyền địa phương, rà soát phạm vi giải phóng mặt bằng, xử lý vướng mắc và chuẩn bị mặt bằng cho nhà thầu triển khai khi dự án đủ điều kiện khởi công”.

Tại xã Bát Xát, dự án san gạt mặt bằng, đường giao thông và hạ tầng thiết yếu khu cửa khẩu Bản Vược có tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng, quy mô khoảng 47,66 ha cũng đang được chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai gấp rút hoàn thiện thủ tục chuẩn bị khởi công trong tháng 12.

Giai đoạn đầu, dự án tập trung san nền khu hành chính và khu kiểm xuất khẩu, xây dựng bãi đỗ xe, hệ thống cấp điện, cấp nước và thoát nước. Cùng với giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn đang phối hợp hoàn thiện thủ tục khai thác nguồn vật liệu đắp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát cho biết, xã đã giao các đơn vị chuyên môn công khai thông tin, giải đáp vướng mắc và vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Theo ông Hùng, hạ tầng cửa khẩu khi hoàn thiện sẽ tạo thêm điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ sẽ giúp dự án sớm triển khai các hạng mục đầu tiên.

Hạ tầng mới tạo động lực tăng trưởng

Theo Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 27/10/2026, UBND tỉnh dự kiến khởi công, khánh thành 21 công trình, dự án trọng điểm và có quy mô lớn trong 2 tháng cuối năm. Trong nhóm dự kiến khánh thành, tuyến nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua nút giao IC15 đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Tuyến nối các quốc lộ 70, 32C và 37 với cao tốc tại Văn Phú đã hoàn thành, còn tuyến nối qua nút giao IC14 về Nghĩa Lộ đang được hoàn thiện để khánh thành trong tháng 12.

Ở nhóm chuẩn bị khởi công, các dự án đường nối cao tốc vào khu - cụm công nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị mặt bằng. Tỉnh dự kiến triển khai các dự án hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng tại Âu Lâu, Minh Quân và Khu Công nghiệp Phía Nam trong tháng 12. Dự án cửa khẩu thông minh tại Kim Thành và dự án san gạt mặt bằng, đường giao thông và hạ tầng thiết yếu tại Bản Vược cũng trong kế hoạch khởi công cuối năm.

Khi đưa vào khai thác, các công trình sẽ bổ sung kết nối giữa vùng sản xuất, khu công nghiệp và cửa khẩu theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Các tuyến nối cao tốc tạo thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển nông sản đến cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ, đồng thời mở thêm hướng tiếp cận các điểm du lịch phía tây của tỉnh.

Tại các khu - cụm công nghiệp, đường ngoài hàng rào được đầu tư đồng bộ với mặt bằng, điện, nước và hệ thống xử lý nước thải sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy và tổ chức vận tải.

Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị đối với các dự án đường nối IC17, IC18 và hạ tầng thiết yếu khu cửa khẩu Bản Vược.

Sở Công Thương theo dõi các dự án hạ tầng cụm công nghiệp Y Can, Phú Thịnh 1 và Minh Quân. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm đầu mối theo dõi dự án cửa khẩu thông minh Kim Thành.

Các cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng và tính đầy đủ của hồ sơ pháp lý từng dự án được giao. Với công trình đủ điều kiện khởi công, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bố trí sẵn máy móc, thiết bị để thi công ngay sau lễ.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu UBND tỉnh phân công lãnh đạo trực tiếp làm việc với từng địa phương, đơn vị để xử lý khó khăn theo thẩm quyền, nhất là về nguồn vật liệu, bồi thường, giải phóng mặt bằng và di chuyển các cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng. Với mỗi vướng mắc, phải xác định rõ người phụ trách, thời hạn giải quyết và kết quả cần đạt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực hiện, bảo đảm tiến độ khởi công, khánh thành các công trình trong 2 tháng cuối năm.

Kinh nghiệm phối hợp, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công qua các dự án trọng điểm trước đây đang được các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư vận dụng trong đợt triển khai này. Sự phối hợp đó sẽ giúp các dự án triển khai đúng kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả kết nối giao thông, phục vụ sản xuất và giao thương của tỉnh.