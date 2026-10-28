Sẵn sàng khai thác đường cất hạ cánh mới tại 2 sân bay Phú Quốc, Phù Cát

Đồng bộ điều kiện khai thác tại Phú Quốc

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và thu hút đầu tư. Hạ tầng mới cũng góp phần phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức APEC 2027.

Đánh giá mức độ sẵn sàng khai thác tại Cảng hàng khôgn quốc tế Phú Quốc (ảnh: VATM).

Song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng sân bay, các đơn vị thuộc VATM tập trung chuẩn bị các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đáp ứng yêu cầu khai thác trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá mức độ sẵn sàng khai thác (Operational Readiness Review – ORR). Hoạt động này nhằm kiểm tra tính đồng bộ giữa các điều kiện khai thác, khả năng đáp ứng của hệ thống kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của đội ngũ nhân viên; đồng thời nhận diện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn, tính liên tục và chất lượng dịch vụ khi đường cất hạ cánh mới được đưa vào sử dụng.

Các nội dung rà soát tập trung vào hồ sơ, tài liệu hướng dẫn, quy trình khai thác; hệ thống trang thiết bị phục vụ điều hành bay; tổ chức nhân lực, công tác huấn luyện và phương án phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị liên quan.

Công tác quản lý sự thay đổi được triển khai gắn với nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp giảm thiểu phù hợp. Qua đó, những thay đổi được xem xét toàn diện trên các phương diện kỹ thuật, khai thác và yếu tố con người, tạo cơ sở kiểm soát nguy cơ ngay từ trước thời điểm chuyển đổi.

Sau đánh giá ORR, các đơn vị tiếp tục rà soát những nội dung cần hoàn thiện, tổng hợp kết quả khắc phục cùng hồ sơ, tài liệu chứng minh và đánh giá tổng thể khả năng đáp ứng trước khi khai thác chính thức. Quá trình này giúp kiểm tra lại từng điều kiện, thống nhất phương án triển khai và chủ động xử lý các vấn đề có thể phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành.

Đánh giá sẵn sàng gắn với diễn tập tình huống tại Phù Cát

Tại Cảng hàng không Phù Cát, công tác chuẩn bị được triển khai trên bốn phương diện chính gồm khai thác, kỹ thuật, an toàn và con người. Nội dung kiểm tra, đánh giá bao quát từ hồ sơ, quy trình, điều kiện vận hành trang thiết bị đến huấn luyện nhân viên không lưu, kỹ thuật và quan trắc khí tượng; đồng thời rà soát các biện pháp kiểm soát rủi ro, tổ chức giám sát an toàn trong quá trình khai thác.

Với đặc thù sân bay có hoạt động bay dân dụng và quân sự, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng được đặc biệt chú trọng. Khi đường cất hạ cánh số 2 đi vào sử dụng, các đơn vị cần thống nhất thông tin về cấu hình sân bay, đường cất hạ cánh sử dụng, tuyến lăn và phương án tổ chức hoạt động bay.

Những thay đổi trong tổ chức khai thác đòi hỏi thông tin phải được trao đổi rõ ràng, chính xác và xác nhận đầy đủ giữa các vị trí, đơn vị liên quan, hạn chế nguy cơ nhầm lẫn trong quá trình điều hành.

Bên cạnh đánh giá hồ sơ và điều kiện thực tế, công tác chuẩn bị tại Phù Cát còn được cụ thể hóa thông qua diễn tập trên bàn (Tabletop Exercise – TTX).

Các kịch bản được xây dựng sát với những nguy cơ có thể phát sinh trong giai đoạn đầu khai thác, gồm tàu bay lăn nhầm đường CHC, tiếp cận nhầm đường cất hạ cánh và tình huống đường cất hạ cánh mới tạm thời không thể khai thác, buộc các đơn vị chuyển đổi phương án điều hành.

Thông qua các tình huống giả định, kíp trực thực hành nhận diện dấu hiệu bất thường, trao đổi thông tin, lựa chọn phương án xử lý và phối hợp với lực lượng quân sự, đơn vị khai thác cảng cùng các đầu mối liên quan.

Nội dung diễn tập tập trung vào khả năng duy trì nhận thức tình huống, thực hiện nhắc lại huấn lệnh, xác nhận chính xác đường cất hạ và thống nhất thứ tự hoạt động khi có nhiều lực lượng cùng tham gia. Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế sai sót trong quá trình phối hợp, nhất là khi phương thức khai thác có sự thay đổi.

Diễn tập cũng giúp kiểm tra tính khả thi của các phương án đã xây dựng, làm rõ trách nhiệm tại từng vị trí, phát hiện những nội dung cần bổ sung và rút kinh nghiệm trước khi áp dụng vào thực tế. Qua đó, công tác huấn luyện gắn chặt hơn với điều kiện khai thác mới, nâng cao khả năng chủ động ứng phó của đội ngũ trực tiếp cung cấp dịch vụ.

Theo VATM, công tác chuẩn bị tại Phú Quốc và Phù Cát được triển khai đồng bộ, thể hiện sự phối hợp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay với những lực lượng liên quan. Từ đánh giá mức độ sẵn sàng, rà soát điều kiện kỹ thuật và khai thác đến huấn luyện, diễn tập, các nội dung đều hướng tới bảo đảm sự thống nhất giữa con người, trang thiết bị và quy trình vận hành.

Việc chủ động nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm tra phương án xử lý trước khi đưa đường cất hạ cánh mới vào sử dụng góp phần nâng cao khả năng kiểm soát an toàn, hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động bay trong giai đoạn chuyển đổi.