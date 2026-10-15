Sẵn sàng khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026

Không gian hội chợ cơ bản hoàn tất.

Các gian hàng được sắp xếp nối tiếp nhau tạo thuận lợi cho người dân tham quan mua sắm.

Chị Ngô Thị Thu Hương, hộ kinh doanh cá thể, xã Hồi Xuân, cho biết: “Tham gia hội chợ là dịp để giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương đến đông đảo người tiêu dùng, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng cơ hội kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung hoàn thiện khâu trưng bày, sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị chu đáo để phục vụ khách tham quan, mua sắm”.

Hội chợ thu hút hàng nghìn sản phẩm tham gia trưng bày.

Các sản phẩm được các đơn vị bài trí gọn gàng, bắt mắt.

Gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng đón người dân và du khách tham quan, mua sắm.

Khu vực trưng bày các sản phẩm mộc thủ công mỹ nghệ cơ bản đã hoàn thành.

Người dân bắt đầu tham quan, tìm hiểu sản phẩm tại hội chợ.

Hội chợ có quy mô khoảng 350 gian hàng, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Theo kế hoạch, hội chợ diễn ra từ ngày 15 đến 21/10/2026.