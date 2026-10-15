Sẵn sàng khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026
Tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, không khí chuẩn bị cho Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 đang diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công, tổ chức và các chủ gian hàng tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai mạc vào tối nay (15/10).
Hội chợ có quy mô khoảng 350 gian hàng, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Theo kế hoạch, hội chợ diễn ra từ ngày 15 đến 21/10/2026.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/san-sang-khai-mac-hoi-cho-trien-lam-hang-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-nam-2026-305464.htm