Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21–23/11 tại sân Vincom Plaza Hà Tĩnh.

Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21–23/11 tại sân Vincom Plaza Hà Tĩnh, với quy mô 32 gian hàng. Các gian hàng tập trung trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm đặc trưng của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và những mặt hàng có tiềm năng, lợi thế.

Hướng tới ngày hội, các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất đang khẩn trương hoàn tất khâu chuẩn bị, từ lựa chọn sản phẩm, kiểm tra chất lượng đến đóng gói, hoàn thiện bao bì, nhãn mác.

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Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh năm 2026 tập trung trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tại cơ sở sản xuất nước mắm Hoa Tùng (xã Yên Hòa), nguồn hàng tham gia ngày hội đã cơ bản được chuẩn bị đầy đủ. Từng chai nước mắm OCOP 3 sao được kiểm tra, đóng gói, dán nhãn cẩn thận, sẵn sàng đưa đến gian hàng để trưng bày và giới thiệu với khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Hoa – chủ cơ sở sản xuất nước mắm Hoa Tùng cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, hoàn tất việc đóng gói. Chiều 20/11, cơ sở sẽ đưa hàng đến địa điểm tổ chức để trưng bày. Nhiều năm tham gia các hội chợ, sản phẩm có sức tiêu thụ khá tốt nên chúng tôi kỳ vọng lần này tiếp tục được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu nước mắm Hoa Tùng đến đông đảo người tiêu dùng”.

Cơ sở sản xuất nước mắm Hoa Tùng kiểm tra chất lượng nước mắm, tập trung đóng gói sản phẩm để đưa đến ngày hội.

Cùng với nhóm sản phẩm chế biến, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cũng đang được các chủ thể chuẩn bị để góp mặt tại ngày hội. Với vườn cam rộng 6 ha ở xã Vũ Quang, anh Đoàn Ngọc Bảo dự kiến mang khoảng 1 tấn cam “xuống phố” để giới thiệu và tiêu thụ. Dù sản lượng năm nay đạt thấp so với năm trước nhưng chất lượng cam được đánh giá tốt, vị ngọt đậm, giá bán cũng cao hơn năm trước.

Anh Đoàn Ngọc Bảo – chủ vườn cam cho biết: “Cam Bảo Phương đã được chứng nhận cam hữu cơ nên tạo được niềm tin với khách hàng. Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm. Tham gia ngày hội lần này, chúng tôi lựa chọn những quả cam ngon, chất lượng để phục vụ khách hàng, mong muốn tiếp tục đưa thương hiệu cam Bảo Phương đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Cam Bảo Phương dự kiến mang đến ngày hội khoảng 1 tấn cam.

Trong khi đó, HTX Hương trầm Hiền Linh (xã Phúc Trạch) đã huy động nhân lực, tập trung chuẩn bị các dòng sản phẩm đặc trưng từ trầm hương như: hương trầm, vòng trầm, nụ trầm, trầm cảnh... Các sản phẩm được lựa chọn, hoàn thiện mẫu mã, đóng gói để sẵn sàng giới thiệu tại sự kiện.

Anh Bùi Thức Chính – Giám đốc HTX Hương trầm Hiền Linh chia sẻ: “Những ngày qua, chúng tôi đã tập trung sản xuất, đóng gói, chuẩn bị nguồn hàng chất lượng để mang đến ngày hội. Đây là cơ hội giới thiệu rộng rãi hơn các sản phẩm trầm hương Phúc Trạch, đồng thời tiếp cận khách hàng mới. HTX kỳ vọng những ngày diễn ra ngày hội thời tiết thuận lợi, lượng khách tham quan mua sắm đông, các sản phẩm được đón nhận, có sức tiêu thụ tốt”.

HTX Hương trầm Hiền Linh sẽ mang đến hội chợ các sản phẩm đặc trưng từ trầm hương.

Không riêng các đơn vị trên, nhiều doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất khác cũng đã sẵn sàng nguồn hàng tham gia sự kiện. Đặc biệt, nhiều thương hiệu quen thuộc trên địa bàn tỉnh như: kẹo cu đơ Lệ Phương, hải sản Tâm Loan, nhung hươu Hiền Ngọc, trầm hương Thọ Nga, nước mắm Phú Khương, nước mắm Luận Nghiệp, dầu lạc Thắm An, gạo KC Hà Tĩnh, bánh ram Anh Thu... sẽ góp mặt tại ngày hội.

Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức. Chương trình nhằm hỗ trợ các đơn vị quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối. Bên cạnh hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp, điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động livestream trên nền tảng số nhằm giới thiệu, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tập trung chuẩn bị nguồn hàng, chờ ngày khai hội.

Theo kế hoạch, trong sáng 20/11, ban tổ chức sẽ bàn giao gian hàng để các đơn vị trang trí, sắp xếp và đưa sản phẩm vào trưng bày. Dự kiến chiều cùng ngày, các đơn vị hoàn tất việc chuẩn bị và bắt đầu giới thiệu, bán hàng. Chương trình khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào sáng 21/11.

Ông Dương Hữu Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cho biết: “Ngày hội là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để giới thiệu một cách tập trung, sinh động các sản phẩm tiêu biểu, qua đó lan tỏa hình ảnh, chất lượng, thương hiệu sản phẩm Hà Tĩnh. Người tiêu dùng cũng có cơ hội tìm hiểu về câu chuyện sản phẩm, quy trình sản xuất và những giá trị đặc trưng vùng miền. Việc kết hợp trưng bày trực tiếp và livestream trên nền tảng số góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm Hà Tĩnh đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số. Ngày hội không chỉ thúc đẩy tiêu thụ trước mắt mà còn góp phần xây dựng hình ảnh sản phẩm Hà Tĩnh có chất lượng, uy tín, mang đậm bản sắc địa phương".

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Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn tất việc lắp dựng các gian hàng để sẵn sàng cho ngày hội.

Với sự chuẩn bị chủ động của các đơn vị tham gia và công tác tổ chức đang được khẩn trương hoàn tất, ngày hội hứa hẹn tạo thêm cơ hội để sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh tiếp cận thị trường, và mở rộng đầu ra. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.