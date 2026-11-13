Sẵn sàng hiệp đồng 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn cho người dân vùng thiên tai

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại xã Nam Phước và Duy Xuyên.

Theo đó, đoàn trực tiếp khảo sát các khu dân cư trũng thấp ven sông Thu Bồn, những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, chia cắt khi nước sông dâng cao, đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và bảo đảm hậu cần tại chỗ. Các địa phương cho biết, phương án ứng phó được xây dựng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, gắn với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Tại những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, các xã chuẩn bị phương án bố trí lực lượng cảnh giới, chốt chặn. Đối với các khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, địa phương rà soát các hộ cần sơ tán, dự kiến tuyến di chuyển và nơi tiếp nhận.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát phương án theo từng khu vực trọng điểm, xác định cụ thể hộ dân cần sơ tán, lực lượng phụ trách, phương tiện và tuyến di chuyển an toàn. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và mực nước sông, chủ động hiệp đồng theo phương châm "4 tại chỗ"; kịp thời chốt chặn tại điểm nguy hiểm, triển khai cứu hộ, cứu nạn và đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân.