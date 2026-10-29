Sẵn sàng hạ tầng đón dòng vốn FDI

Khu công nghiệp Sông Lô II cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư.

KCN Thịnh Minh có diện tích 429,5ha, tổng vốn đầu tư 4.832 tỷ đồng và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 có diện tích 72,41ha, tổng vốn đầu tư gần 575 tỷ đồng được khởi công ngày 14/8/2026, đánh dấu bước chuyển từ chuẩn bị đầu tư sang triển khai dự án trên thực địa. Đến nay, chính quyền địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất, hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho các chủ đầu tư trên 17ha. Phần diện tích còn lại đang tiếp tục được kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường, chi trả và tổ chức bàn giao theo tiến độ.

Ông Nguyễn Trung Đức - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Hợp Long cho biết, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của chính quyền xã Thịnh Minh, công tác giải phóng mặt bằng dự án KCN Thịnh Minh và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 đã có chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực, phối hợp với địa phương đẩy nhanh bàn giao đất để triển khai thi công, sớm hình thành hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh cho biết, xã xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, tập trung tuyên truyền, vận động, giải quyết những tồn tại liên quan đến bồi thường, thu hồi đất.

Từ Thịnh Minh có thể thấy, lợi thế thu hút đầu tư không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay diện tích đất quy hoạch. Điều doanh nghiệp cần là mặt bằng có thể sử dụng, đường giao thông thuận tiện, hệ thống điện, nước, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu sản xuất và thủ tục đầu tư được giải quyết nhanh chóng. Chuẩn bị tốt những điều kiện này là cách nâng sức cạnh tranh của địa phương trong thu hút dòng vốn mới.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, quy hoạch Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển 57 KCN với tổng diện tích hơn 13.892ha. Đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh có 32 KCN được thành lập, trong đó 18 KCN đã hoạt động, 7 KCN đang đầu tư xây dựng và 7 KCN đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các KCN đang hoạt động đã thu hút 854 dự án thứ cấp, gồm 527 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 11,735 tỷ USD và 327 dự án đầu tư trong nước. Diện tích đất công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho thuê còn khoảng 438,58ha.

Để chuyển các mục tiêu quy hoạch thành dự án cụ thể, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời xây dựng Đề án phát triển các KCN, KCN công nghệ cao đến năm 2030. Trong 9 tháng, ban đã tham mưu phê duyệt 8 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, triển khai thủ tục đầu tư nhiều KCN mới. Cùng với KCN Thịnh Minh, KCN Phúc Yên đã khởi công xây dựng; các KCN Phù Ninh, Đoan Hùng, Sông Lô I tiếp tục được tập trung tháo gỡ thủ tục, mặt bằng để triển khai theo kế hoạch.

9 tháng năm 2026, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần cùng kỳ; riêng các KCN thu hút khoảng 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sức hút của môi trường đầu tư, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục bổ sung quỹ đất và nâng chất lượng hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, ban đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đầu tư, nhất là tại những KCN còn chậm tiến độ. Trọng tâm thời gian tới là đẩy nhanh thi công các dự án hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án, sớm đưa nguồn vốn đăng ký vào sản xuất, kinh doanh.

Theo định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 40 KCN được thành lập, tỷ lệ lấp đầy đạt 70 - 75%. Để đáp ứng mục tiêu thu hút khoảng 2 - 2,5 tỷ USD mỗi năm vào các KCN, dự kiến cần chuẩn bị thêm 250 - 300ha đất công nghiệp có hạ tầng sẵn sàng cho thuê hàng năm. Vì vậy, cùng với hoàn thiện quy hoạch, nhiệm vụ trước mắt là tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc kéo dài, đẩy nhanh tiến độ các KCN đang xây dựng, bảo đảm hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng giao thông và các điều kiện phục vụ người lao động. Khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, hạ tầng hoàn thiện và thủ tục thông thoáng, Phú Thọ sẽ có thêm điều kiện đón những dự án FDI chất lượng cao, đưa lợi thế về vị trí, quỹ đất và không gian phát triển mới thành động lực tăng trưởng thực chất.