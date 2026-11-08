Sẵn sàng đưa chợ Giang Đình vào hoạt động

Dự án xây dựng chợ Giang Đình được triển khai trên vị trí chợ Giang Đình cũ, thuộc xã Tiên Điền. Công trình có tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 10/2024.

﻿﻿

Chợ Giang Đình có tổng diện tích khoảng 20.000 m2, được đầu tư đồng bộ với các hạng mục chính gồm: khu nhà 3 tầng với 40 căn, khu nhà 2 tầng với 48 căn và khu nhà chợ chính với 430 ki-ốt.

Các khu vực kinh doanh được bố trí theo từng không gian chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương.

Chợ được đầu tư xây dựng với khu kinh doanh hiện đại, tiện nghi, sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy. Trong ảnh: Ông Trần Quốc Lâm (bên phải) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình trao đổi với tiểu thương.

﻿﻿

Việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng chợ Giang Đình mới không chỉ góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng thương mại tại địa phương mà còn tạo không gian kinh doanh khang trang, thuận tiện hơn cho các tiểu thương, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và các khu vực lân cận.

Dự kiến trong sáng ngày mai (9/11), tất cả các tiểu thương sẽ chính thức chuyển từ chợ tạm sang kinh doanh tại chợ Giang Đình mới.