Sẵn sàng dư địa khoảng 30%, phòng khi xảy ra sự cố về xăng dầu

Xăng sinh học chính thức được bán trên toàn quốc thay cho xăng khoáng từ ngày 01/06/2026. Sau hơn 5 tháng triển khai, các vấn đề về giá thành, mức độ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ số giảm phát thải của xăng sinh học được nhiều người quan tâm.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, hiện thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, cơ bản thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Việc cung ứng xăng sinh học đáp ứng được nhu cầu thị trường và cung - cầu về xăng dầu được đảm bảo, không có sự mất cân đối.

11 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP PHÉP PHA CHẾ VÀ PHỐI TRỘN XĂNG SINH HỌC

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho rằng, năng lực pha chế và phối trộn xăng sinh học thời gian qua tiếp tục được tăng cường.

Hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m3/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1triệu m3/tháng). Nghĩa là có dư địa khoảng 30% để phòng khi có vấn đề xảy ra.

"Khả năng cung ứng xăng sinh học E100 của các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì và thông qua 3 nhà máy đang triển khai. Chúng tôi hy vọng, thời gian tới với nhu cầu ổn định, một số nhà máy trước đây dừng sản xuất sẽ phục hồi và tạo ra nguồn cung mới, thậm chí có thể hình thành nên năng lực sản xuất mới đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng xăng sinh học", ông Thái nhấn mạnh.

Hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép pha chế và phối trộn xăng sinh học. Ảnh minh họa/VnEconomy

Về tổng thể lũy kế từ 1/6/2026 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu mét khối. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09% và xăng E5 chiếm 7,91%. Xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu.

CHƯA PHÁT SINH SAI PHẠM MANG TÍNH HỆ THỐNG

Bộ Công thương cũng xác nhận việc kiểm tra giám sát chặt chẽ thị trường, đo lường chất lượng. Trong giai đoạn vừa qua chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống.

Đã có 315 ý kiến, trong đó có 314 ý kiến trong tháng 6 và tháng 7 của người tiêu dùng về xăng sinh học. Tuy nhiên, giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần như không còn các ý kiến gửi đến Bộ.

Về tác động từ chính sách sử dụng xăng sinh học đối với môi trường và chất lượng không khí, giám sát các hạt, Bộ Công thương cho rằng, do thời gian thực hiện 5 tháng nên kết quả quan trắc ở từng địa điểm có sự khác nhau và chưa phản ánh tính hệ thống.

Về mặt lý thuyết, theo Bộ Công thương thì việc thay thế khoảng 1 triệu mét khối xăng khoáng một năm bằng E100 tự nhiên sẽ giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm.

Tuy nhiên, kết quả tương tác với môi trường thực tế như thế nào sẽ phụ thuộc vào đo đạc thực tế thời gian tới.