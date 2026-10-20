Sẵn sàng đón tiếp chu đáo, trọng thị các đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - chủ trì buổi tập huấn.

Dự kiến, Hội thảo chính thức diễn ra ngày 27/10; các sự kiện liên quan trong khuôn khổ Hội thảo được tổ chức từ ngày 24 đến 30/10/2026. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng của KTNN, nhằm tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phục vụ việc sửa đổi Luật KTNN và xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi tập huấn, các liên lạc viên được phổ biến lịch trình và nhiệm vụ phục vụ những hoạt động chính của Hội thảo, bao gồm: đón, tiễn đại biểu quốc tế tại sân bay Nội Bài; tổ chức các cuộc hội đàm song phương; phục vụ chương trình tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội; các phiên hội thảo chính thức, tiệc chào mừng và chương trình tham quan tại Hà Nội, Ninh Bình. Ngày 24/10, đội ngũ liên lạc viên sẽ đón đoàn KTNN Lào - đoàn đại biểu quốc tế đầu tiên tham dự sự kiện.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Bên cạnh việc nắm vững lịch trình, các liên lạc viên được hướng dẫn chi tiết quy trình đón tiếp đại biểu cấp lãnh đạo và cấp kỹ thuật, đồng thời được quán triệt 12 điều cần ghi nhớ và 5 điều không được làm trong công tác lễ tân, ngoại giao.

Trong đó, Ban Tổ chức lưu ý đội ngũ liên lạc viên chủ động nắm chắc chương trình, kịch bản và thông tin về các đoàn đại biểu được phân công phụ trách; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện liên lạc, phương tiện hỗ trợ công việc; đồng thời tìm hiểu địa điểm tổ chức, sơ đồ bố trí và các thông tin cơ bản về văn hóa, đặc điểm của từng đoàn, bảo đảm công tác đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ đại biểu diễn ra chu đáo, chuyên nghiệp, đúng kế hoạch.

Tại buổi tập huấn, các liên lạc viên đã tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các yêu cầu từ Ban Tổ chức. Ông Nguyễn Việt Hùng cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác đón, dẫn đoàn.

Các liên lạc viên dự buổi tập huấn.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nhấn mạnh: Để công tác hậu cần, lễ tân khánh tiết được triển khai chu đáo, trọng thị, để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam hòa bình, tươi đẹp và cơ quan KTNN chuyên nghiệp, mến khách, mỗi liên lạc viên cần nắm vững các kiến thức, nghiệp vụ đã được tập huấn, chủ động phối hợp và xử lý công việc đúng quy trình trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Chương trình tập huấn là bước chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực và nghiệp vụ, hướng tới tổ chức Hội thảo thành công, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh KTNN Việt Nam chuyên nghiệp cùng đất nước, con người Việt Nam thân thiện đến bạn bè quốc tế./.