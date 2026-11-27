Bà Hoàng Thúy Vũ (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước và đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán Hằng Trang 1.

Với lượng lớn vận động viên, đại biểu và du khách đến tham dự, nhu cầu ăn uống, lưu trú tại địa phương dự báo tăng cao. Do đó, 2 phường Bình Phước và Đồng Xoài đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng phục vụ và tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách.

Chuẩn bị chu đáo các dịch vụ ăn uống

Những ngày này, nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Bình Phước đã chủ động chuẩn bị nhân lực, nguyên liệu và nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ông Nguyễn Sĩ Hiền, chủ tiệm cà phê và bánh Hiền Nguyễn, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Phước, cho biết: Tiệm có khoảng 25 loại thức uống, trong đó chú trọng hương vị hạt điều, đặc sản Bình Phước; cùng khoảng 30 loại bánh được chế biến, trang trí theo phong cách châu Âu. Giá bán dao động từ 15 ngàn đến 70 ngàn đồng/sản phẩm. Ngoài ra, tiệm còn phục vụ các món xôi đặc trưng Hà Nội, tạo thêm trải nghiệm ẩm thực cho du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước HOÀNG THÚY VŨ, phường hiện có 19 khách sạn, 68 nhà nghỉ và 257 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ðịa phương đẩy mạnh tuyên truyền mỗi cơ sở kinh doanh là một điểm đến văn minh, mỗi người dân là một đại sứ thân thiện, mến khách, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Ðồng Nai đến bạn bè gần xa.

Tương tự, quán bánh cuốn nóng Hằng Trang 1, khu phố Tân Phú 2, phường Bình Phước đã chuẩn bị các điều kiện phục vụ lượng khách tăng trong dịp diễn ra giải. Bà Trần Thị Thanh Hằng, chủ quán cho biết: Quán đã hoạt động khoảng 20 năm, có công suất phục vụ từ 400-500 phần ăn mỗi ngày, gồm: bánh cuốn nóng, bánh ướt lòng gà, thịt nướng và bún chả Hà Nội. Quán luôn chú trọng lựa chọn nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đặt chất lượng phục vụ lên hàng đầu.

Với 257 nhà hàng, quán ăn, du khách đến phường Bình Phước có nhiều sự lựa chọn. Từ các món ăn sáng như: mì Quảng, phở, bún cá đến cơm niêu và các món đặc sản, đồng quê, thực khách có thể dễ dàng tìm được địa điểm phù hợp với nhu cầu và túi tiền.

Không tăng giá dịch vụ lưu trú

Cùng với dịch vụ ăn uống, các cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng ghi nhận lượng khách đặt phòng tăng trước thềm giải đấu.

Trong khi đó, Khách sạn Bảo Ngọc trên đường Võ Văn Tần, đạt tiêu chuẩn 3 sao, có 32 phòng nghỉ và một số căn hộ mini dành cho khách đi theo gia đình, lưu trú dài ngày. Chị Phạm Huyền, nhân viên lễ tân cho biết: Khách sạn đã kín phòng. Đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để phục vụ khách lưu trú.

Bà Hoàng Thúy Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước cho biết: Địa phương đã lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú, cung cấp cho ban tổ chức, vận động viên và du khách thuận tiện lựa chọn dịch vụ. Phường cũng ban hành văn bản đề nghị các cơ sở chấp hành nghiêm quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Với sự chuẩn bị chủ động của chính quyền và các cơ sở kinh doanh, phường Bình Phước và Đồng Xoài kỳ vọng sẽ góp phần tổ chức thành công giải đấu; đồng thời sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất, con người Đồng Nai thân thiện, nghĩa tình và mến khách.