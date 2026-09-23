Sẵn sàng đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Kết quả này cho thấy khu vực FDI tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Nguồn vốn FDI tập trung vào các dự án mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp (DN) đang hoạt động và những lĩnh vực phù hợp định hướng phát triển mới của thành phố.

Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2, đầu tư công nghệ hiện đại sản xuất bo mạch điện tử. Ảnh: C.T.V

Ðồng Nai dưới góc nhìn nhà đầu tư

Đồng Nai có lợi thế về vị trí, giao thông, hạ tầng đô thị nên tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Làm việc với lãnh đạo thành phố vào tháng 8 vừa qua, ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội DN Đức tại Việt Nam (GBA) cho biết: Các DN Đức nhận thấy nhiều cơ hội để cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại Đồng Nai. Theo ông Alexander Ziehe, với sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo thành phố, Đồng Nai sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Đáp lại sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố đối với các DN FDI, Chủ tịch Hiệp hội DN Đức cam kết sẽ luôn đồng hành, cùng chính quyền thành phố kiến tạo tương lai, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Sudo Osamu, Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đại chúng Amata VN (Tập đoàn Amata, Thái Lan) cho rằng: Môi trường đầu tư của Đồng Nai đang ngày càng được hoàn thiện với nhiều cải thiện đáng kể. Đồng Nai không chỉ liền kề với Thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu các cảng biển lớn và Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp hoàn thành mà còn là một trong những trung tâm công nghiệp, logistics quan trọng của khu vực phía Nam. Đặc biệt, thành phố có những chủ trương quyết liệt hướng đến phát triển bền vững, tập trung thu hút các dự án FDI chất lượng cao.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long cho biết: Tùy theo nhu cầu của DN, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố sẽ tư vấn, giới thiệu đến những khu vực phù hợp theo chủ trương của thành phố. Qua đó, DN sẽ hiểu rõ những chính sách thu hút đầu tư cho từng khu vực trên tất cả lĩnh vực (thuế, hải quan, giá thuê đất...).

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội

Đồng Nai đã chuyển sang hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững. Theo Nghị quyết số 16-NQ/TW (Nghị quyết số 16) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, Đồng Nai ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng sạch, logistics hiện đại, dịch vụ tài chính, đổi mới sáng tạo...

Nghị quyết số 16 nêu rõ, Đồng Nai cần xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát huy vị trí chiến lược; tiên phong đầu tư, xây dựng và vận hành các mô hình hạ tầng công nghệ; thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới; thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, các ngành công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là đưa Đồng Nai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển hạ tầng công nghệ, trung tâm dữ liệu, AI, điện toán đám mây, công nghiệp bán dẫn, lượng tử, công nghiệp sinh học, vật liệu mới, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo; hình thành hệ sinh thái công nghệ có năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế.

Nhà máy đóng gói cà phê hiện đại nhất của Tập đoàn Nestlé tại Khu công nghiệp Amata vừa được đầu tư thêm.

Vì thế, Đồng Nai tập trung phát triển hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thu hút FDI thế hệ mới; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực FDI, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ các DN Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long cho biết: Đồng Nai được xác định là cực tăng trưởng của quốc gia và khu vực. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư đến Đồng Nai sớm, nhất là trong những ngành nghề thành phố đang ưu tiên thu hút.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Long, hiện có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đồng Nai. Đối với các dự án đầu tư ưu đãi đặc biệt trong các khu công nghiệp, dự án đăng ký đầu tư phải đáp ứng đủ các tiêu chí để được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt. Đầu mối để DN tiếp cận, tìm hiểu đầu tư là Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố. Lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của DN liên quan đến Đồng Nai trên các lĩnh vực thông qua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố.