Một góc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: CTV)

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore được thiết lập từ tháng 3/2025 đã mở ra khuôn khổ thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Singapore thúc đẩy hợp tác thiết thực, hài hòa lợi ích hai bên. Trong không gian phát triển mở rộng, Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện kết nối toàn diện các thế mạnh về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững trên cơ sở ưu tiên các dự án khả thi, triển khai đúng tiến độ và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng.

Lũy kế đến tháng 9/2026, Singapore hiện là nhà đầu tư dẫn đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 2.810 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 25,28 tỷ USD. Thành phố cũng thống nhất về nguyên tắc để Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) nghiên cứu triển khai thêm các dự án mới tại Vũng Tàu theo hướng công nghiệp xanh, thông minh.

Trên tinh thần đó, Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi các nhà đầu tư Singapore tập trung vào ba hướng hợp tác trọng tâm: phát triển hạ tầng gắn với nâng cao hiệu quả kết nối sản xuất và logistics; thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, công nghệ chiến lược, hạ tầng chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất tiên tiến, bán dẫn, kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; kết nối nguồn vốn với các dự án khả thi cũng như nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: CTV)

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết, tính đến tháng 10/2026, Thành phố hiện có hơn 22.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 157 tỷ USD. Nguồn lực này được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ gồm Cảng Cát Lái, cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống cảng cạn (ICD), 67 khu chế xuất và khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 27.000ha, cùng mạng lưới hơn 160 bệnh viện và hơn 200 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng.

Trên cơ sở thế mạnh của các đối tác Singapore, ITPC giới thiệu năm nhóm cơ hội hợp tác trọng tâm gồm thúc đẩy các định chế tài chính Singapore tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC); phát triển công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; đầu tư hạ tầng logistics và cảng biển với dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 12.000 tỷ đồng, công suất 4,5-5 triệu tấn/năm); hợp tác tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô hơn 4.170ha; các dự án hạ tầng đô thị, thương mại-dịch vụ như Tuyến Thủ Thiêm-Long Thành, Khu trung tâm thương mại Tân An Hội (12,29ha), Khu du lịch sinh thái bán đảo Tha La (458ha), Công viên Sài Gòn Safari (457ha).

Một trong những cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác là khung pháp lý và cơ chế, chính sách mới. Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 thiết lập năm trụ cột cải cách lớn, nổi bật là việc phân cấp, phân quyền toàn diện cho Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư, quy hoạch và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) trong thời hạn tối đa 5 năm.

Luật cũng cho phép lập quy hoạch tích hợp, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), dự án lấn biển và hình thành các khu thương mại tự do, khu cảng mở, khu phi thuế quan cùng Trung tâm Tài chính quốc tế. Đồng thời, trao quyền ban hành chính sách đặc thù thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao về tiền lương, nhà ở, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân và ưu đãi thị thực, thẻ tạm trú cho chuyên gia cùng gia đình.

Ông Wesley Chua, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham Vietnam) cho rằng, để chuyển hóa các cam kết đầu tư thành dự án thực chất và thúc đẩy dòng vốn tái đầu tư lâu dài, cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt coi trọng các yếu tố cốt lõi: thông tin minh bạch thông qua các nền tảng số, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý và niềm tin vào tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách đối với những dự án hạ tầng quy mô lớn.

Một góc Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore II (Ảnh: CTV)

Đại diện SingCham Vietnam đề xuất hai bên tập trung vào các mục tiêu trong thời gian tới gồm nâng cao mức độ sẵn sàng của các dự án kêu gọi đầu tư; tăng cường kết nối để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; tạo dựng giá trị lâu dài từ các dự án thông qua đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực nhà cung ứng trong nước và chuyển giao tri thức.

Chuyên gia cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với quy mô vùng đô thị mở rộng theo định hướng Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, cùng sức hút vốn đầu tư nước ngoài duy trì ở mức cao. Sự chuyển dịch chiến lược sang phát triển giá trị gia tăng cao đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các dự án hạ tầng trọng điểm, mở rộng dòng vốn quốc tế sang năm lĩnh vực hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính, hệ sinh thái cảng biển-logistics, hạ tầng xanh.

Trong bối cảnh nhà đầu tư quốc tế ngày càng chú trọng chất lượng dự án, tính ổn định của chính sách, hạ tầng năng lượng đáp ứng tiêu chuẩn xanh và sự thuận lợi của thủ tục hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy nhanh triển khai quy hoạch, hoàn thiện Trung tâm Tài chính quốc tế, ưu tiên thu hút FDI công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, tăng khả năng hấp thụ vốn và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế thành phố.