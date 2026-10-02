Sẵn sàng điểm gửi xe phục vụ người dân vào khu vực trung tâm

Vừa qua, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật bổ sung nhiều quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp thực tiễn.