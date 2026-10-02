Sẵn sàng điểm gửi xe phục vụ người dân vào khu vực trung tâm
Từ ngày 1/7 vừa qua, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố vào những khung giờ nhất định và dịp cuối tuần. Việc triển khai thí điểm này đang đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức di chuyển của người dân khi vào khu vực trung tâm. Sau 3 tháng triển khai, các điểm gửi xe đã được bố trí và và triển khai như thế nào để người dân di chuyển thuận tiện?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/san-sang-diem-gui-xe-phuc-vu-nguoi-dan-vao-khu-vuc-trung-tam-420393.htm