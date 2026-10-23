Sẵn sàng điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 tại Phú Thọ

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ thông qua kế hoạch triển khai.

Tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26, tỉnh Phú Thọ có thí sinh Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham gia tranh tài.

Theo kế hoạch, chương trình truyền hình trực tiếp sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 phút ngày 1/11/2026 tại khu vực Tượng đài Bác Hồ, sân trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, với khoảng 5.000 đại biểu, giáo viên, học sinh, phụ huynh và các lực lượng tham gia cổ vũ, phục vụ chương trình.

Đại diện Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi về nội dung chương trình truyền hình trực tiếp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất phương án phối hợp tổ chức điểm cầu, tập trung vào công tác xây dựng kịch bản, chuẩn bị cơ sở vật chất, sân khấu, hệ thống kỹ thuật truyền hình, điện, đường truyền viễn thông. Cùng với đó là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ chương trình. Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ vũ, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ đến khán giả cả nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Sở có trách nhiệm chỉ đạo Trường THPT Chuyên Hùng Vương phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh về nhà trường, thí sinh Lý Thái Dương; huy động, tổ chức lực lượng giáo viên, học sinh tham gia cổ vũ theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao đổi, thống nhất về kế hoạch triển khai chương trình.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh trao đổi về phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo và phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 tại Phú Thọ được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công, tạo không khí cổ vũ hào hứng, tiếp thêm sự tự tin và động lực cho thí sinh Lý Thái Dương.

Đây cũng là cơ hội lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Phú Thọ. Qua đó, quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến đông đảo khán giả trên cả nước.

Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.