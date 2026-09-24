Sẵn sàng đêm hội Trung thu tại Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ

Công tác chuẩn bị cho chương trình đón Tết Trung thu được triển khai khẩn trương.

Những ngày này, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ, công tác chuẩn bị cho chương trình đón Tết Trung thu đang được triển khai khẩn trương, chu đáo.

Công tác chuẩn bị quà Trung thu cho các em học sinh được các cán bộ Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) chuẩn bị.

Các phần quà Trung thu được tập kết, kiểm đếm và sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng trao đến các em học sinh trong chương trình. Từng phần quà được chuẩn bị với mong muốn mang đến cho các em niềm vui và một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa.

Cùng với công tác chuẩn bị quà tặng, các hạng mục phục vụ chương trình cũng được rà soát, hoàn thiện. Không gian tổ chức, sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng và khu vực dành cho học sinh được kiểm tra, bố trí phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đoàn viên thanh niên PETROVIETNAM phối hợp công tác chuẩn bị quà tặng.

Đại diện PETROVIETNAM cùng các đơn vị phối hợp trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, rà soát nội dung chương trình và thống nhất phương án tổ chức. Mỗi khâu đều được chú trọng nhằm mang đến cho các em học sinh một đêm hội trăng rằm vui tươi, đầm ấm và đáng nhớ.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác giáo dục tại khu vực biên giới. Ngôi trường được PETROVIETNAM đồng hành đầu tư xây dựng, góp phần tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, đầy đủ cho học sinh trên địa bàn.

Thông qua chương trình, PETROVIETNAM tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trong chương trình Tết Trung thu, các em học sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và đón nhận những phần quà ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để các em vui chơi, tận hưởng không khí ngày hội trăng rằm mà còn là sự động viên, khích lệ tinh thần đối với các em trong quá trình học tập và rèn luyện.

Thông qua chương trình, PETROVIETNAM tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Những hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đồng hành cùng địa phương trong sự nghiệp giáo dục.

Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất, sẵn sàng cho một đêm hội Trung thu rộn ràng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ, mang đến cho các em học sinh những khoảnh khắc vui tươi và những kỷ niệm đẹp dưới ánh trăng rằm.