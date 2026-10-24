Sẵn sàng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Sân vận động bản Thẳm.

Đại hội TDTT được tổ chức 4 năm một lần, gồm hai cấp: cấp cơ sở và cấp tỉnh, nhằm đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, thúc đẩy hoạt động thể thao phát triển sâu rộng tại các địa phương. Là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất của tỉnh, Đại hội tạo cơ hội để những người yêu thích, có năng khiếu thể thao giao lưu, tranh tài; đồng thời tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tính đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có 49 xã, phường, đơn vị tổ chức thành công ngày hội văn hóa, thể thao hoặc Đại hội TDTT cấp cơ sở. Các địa phương lựa chọn những môn thi đấu truyền thống kết hợp hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Đội bóng đá nam xã Phù Yên tham gia thi đấu trước thềm khai mạc đại hội thể thao.

Tại xã Phù Yên, Đại hội TDTT lần thứ I năm 2026 tổ chức từ tháng 6, chia làm 2 đợt, thi đấu 8 môn, thu hút 544 vận động viên tham gia. Ông Trương Quang Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Yên, thông tin: Sau Đại hội TDTT xã, Phù Yên lựa chọn 28 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài 4 bộ môn tại Đại hội TDTT cấp tỉnh, gồm: Cầu lông, bóng đá nam, điền kinh, Taekwondo. Trong đó, đội bóng đá nam vừa qua đã giành chức vô địch ngay trước thềm khai mạc đại hội. Đây là động lực lớn để đoàn thể thao Phù Yên nỗ lực thi đấu.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các địa phương chính là nền tảng để hướng tới thành công của Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026. Kỳ đại hội này thu hút hơn 3.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tranh tài ở 12 môn thi đấu: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, pickleball, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, Taekwondo, bóng chuyền và điền kinh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luyện tập diễu hành cho Lễ khai mạc đại hội thể thao.

Để các trận đấu diễn ra công bằng, chính xác, bảo đảm chất lượng chuyên môn, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh đang tích cực triển khai các phương án tổ chức. Ông Nguyễn Trí Việt, Phó trưởng Phòng Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh, cho biết: Đơn vị huy động 57 trọng tài tham gia điều hành các môn thi đấu; đồng thời tổ chức tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng trọng tài, giám sát và đội ngũ phục vụ. Hệ thống sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị tại Sân vận động bản Thẳm, phường Chiềng Sinh và các điểm thi đấu phụ trợ đã được hoàn thiện, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn, sẵn sàng phục vụ Đại hội.

Đội diễu binh, diễu hành Lực lượng vũ trang tỉnh tích cực luyện tập, sẵn sàng cho Đại hội Thể dục thể thao.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026 diễn ra sáng 27/10 tại Sân vận động bản Thẳm, phường Chiềng Sinh. Điểm nhấn của buổi lễ là màn diễu hành biểu dương lực lượng với 43 khối, quy tụ hơn 1.200 người. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong các khối nghi lễ. Để có những bước đi đồng đều, trang nghiêm trong ngày hội thể thao của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã trải qua quá trình luyện tập nghiêm túc, kỹ lưỡng.

Khối hồng kỳ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hăng say luyện tập đội ngũ tại khu vực lễ đài

Thượng úy Lê Thanh Tùng, Trợ lý tác huấn Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chia sẻ: Đơn vị huy động 140 cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện, qua đó tuyển chọn 116 đồng chí tham gia diễu hành tại lễ khai mạc. Sau nhiều ngày tập luyện theo từng phân đoạn, chỉnh sửa động tác cá nhân và hợp luyện các nội dung, đến nay, toàn đội đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo nên không khí trang trọng, nghiêm túc và hào hùng cho lễ khai mạc.

Cơ sở vật chất tại Sân vận động Bản Thẳm cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ Đại hội.

Là cơ quan thường trực, tham mưu tổ chức đại hội thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Bộ, của tỉnh, chủ động triển khai công việc theo đúng tiến độ. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc hoàn tất, từ trang trí khánh tiết, kịch bản điều hành đến sự phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các em học sinh tham gia dọn dẹp khán đài tại sân vận động.

Ông Đỗ Thế Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Thông qua kỳ đại hội, ngoài việc thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, Sơn La sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất để tiếp tục đào tạo, sẵn sàng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu thi đấu 11 bộ môn đạt kết quả cao nhất.

Công tác sơn sửa, trang trí tường bao quanh sân vận động được gấp rút triển khai hoàn thiện.

Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ cơ sở vật chất, chuyên môn cho đến lực lượng tham gia, khẳng định quyết tâm lớn của tỉnh trong việc tổ chức một kỳ đại hội an toàn, ấn tượng và thành công, tạo bước đệm vững chắc để thể thao Sơn La vươn xa, tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế./.