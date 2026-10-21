Sẵn sàng cứu hộ người dân ở khu vực ngập lụt

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tam Xuân tổ chức tập huấn và thực hành kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Trang bị kỹ năng, chủ động ứng phó

Tại xã Tam Xuân, những địa bàn có nguy cơ chịu ảnh hưởng gồm các thôn: Ngọc An, Hà Lộc, Long Thạnh, Thạch Kiều, Bích An... Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ thôn cùng lực lượng dân quân tự vệ.

Nội dung tập huấn tập trung vào phương án ứng phó bão, mưa lớn, lũ lụt và những tình huống khẩn cấp; kỹ năng sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, hướng dẫn lực lượng xung kích cấp thôn về công tác chuẩn bị, phân công lực lượng cơ động, vận chuyển vật tư; tổ chức phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm thông tin liên lạc và sẵn sàng triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra...

Đại úy Hoàng Minh Sự, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Xuân cho biết: “Chương trình tập huấn chú trọng thực hành kỹ năng cứu hộ và sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước, người bị thương do thiên tai. Đây là những nội dung rất thiết thực đối với địa bàn nhiều sông, biển, hồ như Tam Xuân, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, tổ chức lực lượng và triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”.

[VIDEO] - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tam Xuân tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Bên cạnh lực lượng chuyên trách, việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng cũng được đặc biệt chú trọng. Tại xã Tiên Phước, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Dự án AidFirst tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 250 đoàn viên, học sinh THCS và THPT trên địa bàn.

Các em học sinh và đoàn viên được trang bị kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu ban đầu, cách phòng tránh tai nạn thương tích và phương pháp xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn. Bên cạnh lý thuyết, các em còn trực tiếp thực hành các thao tác sơ cứu cơ bản, thảo luận và xử lý các tình huống thực tế thường gặp trong đời sống cũng như khi thiên tai xảy ra.

Học sinh xã Tiên Phước tìm hiểu kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Ảnh: ĐOÀN XÃ TIÊN PHƯỚC

Tương tự, UBND xã Phú Thuận vừa tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, giúp các lực lượng củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao khả năng xử lý tình huống và phối hợp trong công tác phòng ngừa, ứng phó.

Theo UBND xã Phú Thuận, địa bàn có đồi núi, hồ đập và nhiều tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, công tác tập huấn đóng vai trò rất quan trọng, giúp địa phương chủ động các phương án ứng phó thiên tai.

Lãnh đạo xã Tam Xuân hỗ trợ người dân vùng ngập lụt trong đợt mưa lớn cuối năm 2025. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Xây dựng phương án sơ tán

Song song với công tác tập huấn, các địa phương tập trung rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt cao, chủ động xây dựng phương án sơ tán dân và bố trí lực lượng ứng cứu phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tam Xuân, phương án sơ tán người dân tại vùng ngập lụt là di dời đến các trường học trên địa bàn. Về lực lượng ứng phó tại chỗ, Ban Chỉ huy Quân sự xã bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng thường trực, 4 trung đội dân quân cơ động cùng lực lượng tại các thôn.

Các đơn vị phối hợp gồm Đồn Biên phòng Tam Thanh (10 người) và Công an xã (20 người). Tùy tình hình thực tế, địa phương huy động từ một tổ đến một tiểu đội làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác tại khu vực xảy ra sự cố thiên tai.

Đại úy Hoàng Minh Sự, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Xuân cho biết, địa phương bố trí 2 xe ô tô phục vụ cơ động ứng cứu, sơ tán dân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm đủ dùng trong 7 ngày, lương khô trong 3 ngày và bông băng cá nhân cho lực lượng cơ động làm nhiệm vụ.

[VIDEO] - Đại úy Hoàng Minh Sự, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Xuân nói về công tác phòng, chống thiên tai:

Tại xã Tam Mỹ, phương án ứng phó lũ lụt được xây dựng dựa trên mức độ ngập lụt trung bình hằng năm và số hộ dân cần di dời. Cụ thể, toàn xã có 1.162 hộ với 3.208 nhân khẩu thuộc diện sơ tán; trong đó, 639 hộ (1.691 nhân khẩu) dự kiến sơ tán xen ghép tại chỗ và 523 hộ (1.517 nhân khẩu) sơ tán tập trung.

Ông Nguyễn Quang Thạnh, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ cho biết, đối với lũ và ngập lụt ở cấp độ 2, 3 và 4, địa phương tập trung theo dõi chặt chẽ mực nước ngập tại các thôn nằm ven lưu vực sông.

Các phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn hồ chứa và giao thông được ưu tiên triển khai ngay khi có tình huống. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường bị ngập trước, trong và sau lũ.

Lực lượng chức năng xã Tam Mỹ di dời người dân ra khỏi khu vực ngập lụt năm 2025. Ảnh: TAM MỸ XANH

Tại xã Hà Nha, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cùng những hộ dân có nhà ở bán kiên cố, nằm ở vùng trũng thấp để xây dựng phương án sơ tán kịp thời.

Bên cạnh đó, địa phương cũng kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa nước như đập Cây Xoay, Khe Bò, đập Ồ Ồ; chủ động giải pháp bảo đảm an toàn tại các khu du lịch sinh thái Suối Sanh, Khe Lim, Suối Mơ. Các vị trí xung yếu, tuyến giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và địa điểm dự kiến làm nơi sơ tán dân cũng được rà soát kỹ lưỡng để chủ động phương án ứng phó.

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha cho biết, các khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt nằm tập trung tại 10 thôn gồm: An Bình, An Hòa, Đại Quang, Phú Lộc, Tân Phụng, Đại Đồng, Hà Nha, Vĩnh Hà, Ngọc Kinh và Lục Nam.

Địa phương chủ động xác định các lộ trình di chuyển an toàn khi xảy ra ngập lụt; sẵn sàng triển khai sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm ngay khi cần thiết.