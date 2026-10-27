Sẵn sàng cho vòng bán kết

Những ngày này, không khí tại Hội trường Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trở nên sôi động hơn bao giờ hết. 74 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn đang dồn sức cho những buổi tập luyện cuối cùng, với quyết tâm và niềm đam mê dành cho âm nhạc.

Dù đến từ nhiều ngành nghề, địa phương khác nhau và có công việc riêng bận rộn, các thí sinh đều chủ động sắp xếp thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết.

Cô giáo Nguyễn Thị Đào (xã Sông Đốc) đã chủ động điều chỉnh lịch tập sang ngày 26/10 để bảo đảm công việc giảng dạy trên lớp. “Vòng trước tôi chọn bài khá an toàn, nên vòng bán kết này tôi chọn ca khúc ‘Hạ trắng’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát vừa hợp chất giọng, vừa giúp tôi thể hiện kỹ thuật xử lý tốt hơn để ghi điểm với Hội đồng Giám khảo. Và sự cổ vũ, động viên của khán giả chính là động lực rất lớn cho tất cả thí sinh chúng tôi", thí sinh Nguyễn Thị Đào chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Đào (xã Sông Đốc) chủ động sắp xếp lịch tập luyện để chuẩn bị cho phần thi.

Thí sinh Giang Đại Phát (xã Vĩnh Thanh), hiện là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, chia sẻ: “Cuộc thi diễn ra nhiều ngày nên em đã nhờ giảng viên hỗ trợ chuyển sang lớp khác học bù. Về nhà em tranh thủ ôn lại bài. Đây là đợt trải nghiệm và học hỏi kinh nghiệm rất lớn cho bản thân”.

Sinh viên Giang Đại Phát (xã Vĩnh Thanh) tranh thủ sắp xếp việc học để tham gia hội thi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Dù lịch công tác bận rộn, thí sinh Lê Ngọc Như (Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hiển) chủ động sắp xếp thời gian để chuẩn bị nghiêm túc cho phần thi.

“Em sẽ cố gắng hết khả năng để thể hiện tiết mục của mình hay nhất. Đây là sân chơi thật sự ý nghĩa để những người có đam mê như em khẳng định bản thân và tiếp tục phát huy năng khiếu nghệ thuật”, Ngọc Như chia sẻ.

Thí sinh Lê Ngọc Như (Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hiển) cùng với nhiệm vụ chuyên môn vẫn muốn nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 74 thí sinh, Ban Tổ chức đã bố trí lịch tập luyện liên tục từ ngày 24 đến 27/10, chia thành các ca sáng và chiều phù hợp với từng nhóm thí sinh theo địa phương, đơn vị.

Khác với vòng tuyển chọn, tại vòng bán kết, thí sinh được thể hiện ca khúc tự chọn, đòi hỏi sự đầu tư về tư duy âm nhạc, kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn. Ban nhạc chuyên nghiệp trực tiếp đồng hành, hỗ trợ các thí sinh ráp nhạc, điều chỉnh âm thanh phù hợp với từng giọng hát. Quá trình này giúp thí sinh làm quen với không gian sân khấu, rèn luyện bản lĩnh biểu diễn trực tiếp và hoàn thiện phần trình diễn trước khi bước vào các đêm thi chính thức.

Ban nhạc đồng hành, hỗ trợ thí sinh ráp nhạc và hoàn thiện phần trình diễn trong các buổi tập luyện.

Đánh giá về chất lượng hội thi năm nay, NSƯT Đoàn Thị Kim Cúc, Thành viên Hội đồng Giám khảo, nhận định: “Hội thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình trở lại là điều các em rất mong chờ. Đây là sân chơi bổ ích để các tài năng trẻ cất cao lời ca tiếng hát, đóng góp cho đời sống văn hoá của tỉnh nhà cũng như giao lưu với bạn bè phương xa”.

Sự trở lại của một sân chơi âm nhạc uy tín sau nhiều năm gián đoạn không chỉ đáp ứng mong đợi của những người yêu ca hát mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển cho các tài năng âm nhạc địa phương.

Từng bỏ lỡ cơ hội tham gia hội thi năm 2019 vì chưa đủ tuổi, thí sinh Lê Thúy Hằng (Trung tâm Văn hoá tỉnh) là một trong những người đăng ký đầu tiên tại đơn vị khi hội thi được tổ chức trở lại. Với ca khúc “Bóng phù hoa”, Hằng đặt mục tiêu tạo dấu ấn tại vòng bán kết.

Thí sinh Lê Thúy Hằng (Trung tâm Văn hoá tỉnh) tự đặt áp lực lên bản thân và quyết tâm chinh phục Hội đồng Giám khảo tại vòng bán kết.

Đến sáng 27/10, các buổi tập luyện cuối cùng đã hoàn tất. Trong phòng tập, tiếng đàn, tiếng hát hoà quyện cùng những tràng vỗ tay cổ vũ, tạo nên không khí sôi nổi. Mỗi thí sinh có cách chuẩn bị riêng, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm trước giờ thi.

Thí sinh Huỳnh Minh Đường (phường Bạc Liêu) tỉ mỉ ghi âm phần ráp nhạc ca khúc “Chảy đi sông ơi” để nghe lại, nghiên cứu và trau chuốt từng câu hát. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, anh đặt mục tiêu tiến vào đêm chung kết xếp hạng.

Trong khi đó, 2 thí sinh Trần Văn Triệu và Hồ Thúy Vy (phường Hoà Thành) chọn cách giữ tâm lý thoải mái trước giờ thi.

Thí sinh Trần Văn Triệu (phường Hoà Thành) lựa chọn ca khúc “Chiếc áo bà ba”, gửi gắm tình yêu quê hương qua giai điệu mang âm hưởng dân ca.

Thí sinh Hồ Thúy Vy xem mỗi lần biểu diễn là một cơ hội để trưởng thành, hoàn thiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm.

Bốn buổi thi diễn vòng bán kết hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn tranh tài sôi nổi, giàu cảm xúc, diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ các ngày 28 và 29/10/2026 tại Hội trường Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.

Khán giả hãy cùng theo dõi, cổ vũ và tiếp thêm động lực cho 74 giọng ca đầy đam mê, để các thí sinh tự tin bước ra từ phòng tập, toả sáng trên sân khấu và mang đến những phần trình diễn ấn tượng nhất./.