Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm. Ảnh: TUẤN HUY

Cùng tham gia đoàn có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban Tổ chức triển lãm và Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Lê Quang Đạo và Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra công tác luyện tập phục vụ lễ khai mạc. Ảnh: TUẤN HUY

Đoàn đã kiểm tra công tác luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc; phần hợp luyện bay trình diễn trực thăng, thiết bị bay không người lái (UAV) do Quân chủng Phòng không - Không quân và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp thực hiện. Đoàn cũng kiểm tra lộ tuyến di chuyển, phương án bảo đảm giao thông tại các cổng ra, vào, khu vực đón khách, khán đài và các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời.

Màn hợp luyện của trực thăng bay treo cờ phục vụ kiểm tra. Ảnh: TUẤN HUY

Theo báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo sau kiểm tra thực địa, tính đến ngày 20-11, đã có 318 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.485m², bằng 176% mục tiêu đề án, với 17 gian hàng quốc gia. Đến ngày 24-11, Tiểu ban Lễ tân đã tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn từ 41 nước, trong đó có 11 đoàn cấp bộ trưởng, 3 đoàn cấp tổng tham mưu trưởng và 11 đoàn cấp thứ trưởng. Tiểu ban đã sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động song phương và tham quan văn hóa tại Hà Nội theo đề nghị của đối tác.

Hợp luyện các tiết mục sẽ trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: TUẤN HUY

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc mang chủ đề “Bay lên Việt Nam”, có sự tham gia của khoảng 2.500 diễn viên, cán bộ, chiến sĩ. Tiết mục “Phù Đổng Thiên vương” mở màn chương trình, tiếp đó là các tiết mục như “Việt Nam kiêu hãnh”, “Chiến binh sao vàng”. Chương trình bay chào mừng dự kiến có 7 trực thăng và 19 UAV. Cùng thời điểm trực thăng bay chào mừng, bộ đội Đặc công sẽ trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và võ chiến đấu đặc công.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Lê Quang Đạo và Thượng tướng Lê Quang Minh tặng quà động viên các lực lượng tham gia hợp luyện. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Lê Quang Minh cùng lực lượng Đặc công. Ảnh: TUẤN HUY

Biểu dương tinh thần luyện tập của các lực lượng, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, tiếp tục luyện tập để thống nhất động tác, yếu lĩnh, bảo đảm đều, đẹp, thể hiện sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Với phần võ thuật đặc công, đồng chí lưu ý từng động tác phải chuẩn, dứt khoát, ánh mắt đi cùng động tác. Chỉ huy các đơn vị cần chăm lo sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tính toán thời gian hợp luyện để các lực lượng phối hợp chặt chẽ, an toàn.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng động viên các nữ quân nhân tham gia hợp luyện. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Lê Quang Đạo động viên cán bộ, chiến sĩ Đặc công. Ảnh: TUẤN HUY

Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn, triển lãm bố trí 12 cổng vào có hệ thống kiểm soát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các lực lượng triển khai phương án bảo vệ triển lãm, kiểm soát người và phương tiện ra, vào, đồng thời giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của thiết bị bay không người lái tại khu vực tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì họp Ban Chỉ đạo. Ảnh: TUẤN HUY

Quang cảnh cuộc họp.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức, Cơ quan thường trực và các Tiểu ban trong phối hợp chuẩn bị, cơ bản các nội dung bảo đảm tiến độ. Trong giai đoạn về đích, đồng chí yêu cầu từng cơ quan, đơn vị hoàn thiện kịch bản, trình Tiểu ban phụ trách phê duyệt, rà soát từng khâu, từng vị trí, từ lễ tân, hậu cần đến bảo đảm an ninh, an toàn. Công tác luyện tập, hợp luyện và bay trình diễn tại lễ khai mạc phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho lực lượng tham gia trong điều kiện thời tiết mùa đông.

Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục thi công phục vụ triển lãm. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trong nước và quốc tế về triển lãm, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị cần khai thác tối đa các cơ hội tại triển lãm để thúc đẩy thương mại quân sự, chuyển giao công nghệ và ký kết hợp đồng, lựa chọn những nội dung hợp tác khả thi, đúng quy định.