Sẵn sàng cho Triển lãm ảnh 'Hà Nội trong tôi' năm 2026

Khung cảnh cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám được trang hoàng trang trọng, chuẩn bị làm không gian trưng bày cho Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" năm 2026

Chiều 6/10, đại diện Ban Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đây là hoạt động trước thềm khai mạc, thể hiện sự trân trọng đối với không gian văn hóa, lịch sử đặc biệt của Thủ đô, đồng thời góp phần tạo dấu ấn trang trọng cho sự kiện.

Tại khu vực trưng bày, các thành viên Ban Tổ chức khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Từ hệ thống ánh sáng, vị trí treo ảnh đến ma-két chú thích đều được kiểm tra kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, khoa học và hiệu quả thị giác.

Du khách quốc tế chăm chú theo dõi từng khung ảnh tại triển lãm. Mỗi bức ảnh đều thể hiện một góc độ của một Hà Nội vừa truyền thống vừa phát triển hiện đại

Các tác phẩm được bố trí theo từng nhóm chủ đề, tạo mạch dẫn tự nhiên để người xem có thể cảm nhận rõ những thay đổi của Hà Nội trong đời sống quản lý, phát triển đô thị và xây dựng văn hóa Thủ đô.

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là các tác phẩm phản ánh hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Qua từng khuôn hình, công chúng có thể thấy sự chuyển động từ trung tâm thành phố tới cơ sở, đồng thời cảm nhận tinh thần đổi mới trong hoạt động của chính quyền, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả và ngày càng gần dân.

Bên cạnh nội dung trọng tâm, triển lãm dành một không gian đáng kể giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Hình ảnh những cây cầu hiện đại, các tuyến giao thông đồng bộ, khu đô thị mới và diện mạo đô thị thông minh góp phần khắc họa một Thủ đô năng động, sáng tạo, đang từng bước vươn lên trong quá trình phát triển.

Một mảng nội dung khác cũng tạo nên chiều sâu cho triển lãm là những hình ảnh về văn hóa, di sản và con người Hà Nội. Nét đẹp ứng xử thanh lịch, những không gian di sản và cảnh sắc quen thuộc được đặt trong mối liên hệ với nhịp sống hiện đại, qua đó làm nổi bật sự hòa quyện giữa truyền thống nghìn năm văn hiến và một Hà Nội đang không ngừng đổi mới.

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” được tổ chức thường niên vào tháng 10, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ lần đầu tổ chức năm 2000 tại Trung tâm Triển lãm thành phố (45 Tràng Tiền, Hà Nội), sự kiện từng bước được nâng tầm, trở thành một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa của Thủ đô.

Tiền thân của triển lãm là hoạt động triển lãm chuyên đề do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội khởi xướng dưới sự bảo trợ của Báo Kinh tế & Đô thị.

Qua 21 mùa tổ chức, chương trình đã trở thành cầu nối giữa báo chí Thủ đô với đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng thời là không gian để các tác giả giới thiệu những góc nhìn đa dạng về Hà Nội.

Năm 2026, tiếp nối truyền thống đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tiếp tục chủ trì tổ chức triển lãm, mang đến gần 80 tác phẩm với những góc nhìn sinh động, tươi mới và nhiều màu sắc về Thủ đô trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đến chiều 6/10, toàn bộ không gian triển lãm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã hoàn thiện, sẵn sàng đón đại biểu, người dân và du khách từ ngày 7/10 đến hết ngày 12/10/2026.

Với nội dung phong phú và cách thể hiện trực quan, “Hà Nội trong tôi” năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa trong những ngày tháng 10 lịch sử, góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội, niềm tự hào về truyền thống nghìn năm văn hiến và khát vọng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.