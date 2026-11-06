Sẵn sàng cho thương mại xuyên biên giới đất liền bứt tốc

Các phương tiện thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. (Ảnh: Nhất Sơn)

Để cụ thể hóa những định hướng của Nghị quyết số 16, Đồng Nai triển khai nhiều giải pháp: từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng số, xây dựng nguồn nhân lực….

Hoàn thiện hạ tầng kết nối

Thành phố Đồng Nai có đường biên giới dài 258,939km tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm Mondulkiri, Kratie và Tbong Khmum.

Khu vực biên giới Đồng Nai có 8 xã: Lộc Thành, Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đắk Ơ, Bù Gia Mập với diện tích tự nhiên là 4.619,11km², chiếm 3,62% diện tích toàn tỉnh.

Nhờ triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công, hỗ trợ sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Nai giám sát làm thủ tục xuất cảnh bằng điện tử. (Ảnh: Nhất Sơn)

Đến nay 100% xã tiếp giáp biên giới có đường giao thông được nhựa hóa, bê-tông hóa đến trung tâm xã, thôn, ấp. Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cửa khẩu Hoàng Diệu, Cửa khẩu Lộc Thịnh... được thành phố đầu tư hạ tầng, giao thông kết nối thuận tiện với nội địa.

Nhiều tuyến đường kết nối với các cửa khẩu, lối mở đã và đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng để bảo đảm thuận lợi trong việc kết nối, giao thương, như: đường phía tây Quốc lộ 13, đường ĐH Lộc Hưng-Lộc Thành, đường ĐH Lộc Thái-Lộc Thiện.

Mạng lưới cao tốc kết nối vùng, khu vực đang dần hình thành, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía bắc thành phố Đồng Nai.

Mở rộng Quốc lộ 13 kết nối Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. (Ảnh: Nhất Sơn)

Tuyến cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành có tổng chiều dài 124km, quy mô 6 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng, trong đó đoạn qua thành phố Đồng Nai dài tới 101km. Hiện nay các địa phương có cao tốc đi qua đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, một số địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ này.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đi qua xã Nha Bích gần 10km; có 93ha đất của 298 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, địa phương luôn sâu sát, lắng nghe, giải quyết những mong muốn chính đáng của người dân, đến nay đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng cho dự án.

Thảm nhựa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành. (Ảnh: DT)

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nha Bích khẳng định: "Chìa khóa nằm ở sự minh bạch và hợp lòng dân. Chúng tôi quán triệt rất rõ việc công khai quy hoạch, tuyên truyền rộng rãi và thành lập các tổ đến tận nhà vận động. Phải để người dân hiểu sự đồng thuận không chỉ vì phát triển chung mà còn tạo tiền đề cho doanh nghiệp và chính con em mình. Ngoài ra, việc giám sát chất lượng dự án cần có sự tham gia của cả nhân dân và Nhà nước để công trình phát huy tối đa hiệu quả".

Cùng hướng về khu vực biên giới thành phố Đồng Nai, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, các đơn vị thi công đã nhận bàn giao mặt bằng đạt, đồng thời tổ thi công liên tục. Riêng đoạn đi qua phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai, các đơn vị thi công đang thảm nhựa và hoàn thành các hạng mục cuối cùng.

Thảm nhựa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành. (Ảnh: DT)

Cùng với hoàn thành hạ tầng giao thông, Đồng Nai cũng ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng số rộng khắp, đồng bộ, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền số, chất lượng tiếp cận thông tin, chất lượng kết nối của người dân, doanh nghiệp, nhất là khu vực biên giới. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.

Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh) là một trong những cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất khu vực Đông Nam Bộ, kết nối trực tiếp với tỉnh Kratie của Vương quốc Campuchia qua cửa khẩu Trapeang Sre. Nơi đây, hoạt động thông thương hàng hóa giữa Việt Nam-Campuchia diễn ra sôi động.

Các phương tiện chờ thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. (Ảnh: Nhất Sơn)

Công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh được thực hiện chặt chẽ, góp phần bảo đảm an ninh biên giới nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động thông thương hàng hóa.

Khi hạ tầng số được đầu tư bài bản, người dân ở vùng biên có cơ hội tiếp cận kiến thức, học nghề qua nền tảng trực tuyến, mở rộng tư duy, kỹ năng; từ đó, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những giải pháp để biên giới không chỉ là vùng “giữ đất”, mà còn là vùng phát triển nhanh và thông minh.

Các lực lượng tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra phương tiện thông quan. (Ảnh: Nhất Sơn)

Khơi thông nguồn lực

Mới đây, thành phố Đồng Nai định hướng gắn phát triển thương mại điện tử với lợi thế về vị trí địa kinh tế và hạ tầng giao thông. Thành phố Đồng Nai sẽ tập trung phát triển hạ tầng logistics số hóa, hệ thống kho vận thông minh phục vụ thương mại điện tử.

Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn logistics đầu tư trung tâm hoàn tất đơn hàng, hệ thống kho lạnh, kho mát và các giải pháp vận chuyển chặng cuối ứng dụng công nghệ xanh; từng bước hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giao thông khu vực biên giới Đồng Nai kết nối đồng bộ. (Ảnh: Nhất Sơn)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh và phát triển thương mại điện tử, thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng.

Cửa khẩu điện tử giúp người dân thông quan nhanh chóng. (Ảnh: Nhất Sơn)

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn; đồng thời phát huy lợi thế công nghiệp, logistics của Đồng Nai để mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu trong nền kinh tế số.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia hồi tháng 2/2026, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đại diện địa phương trao đổi và ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Đồng Nai với 6 tỉnh của Campuchia, gồm: Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum, Kampong Cham, Kampong Thom và Stung Treng.

Đáng chú ý, trong tổng số 13 văn kiện được ký kết dịp này, Đồng Nai có tới 6 thỏa thuận hợp tác với các địa phương Campuchia, khẳng định vai trò chủ động, tích cực của thành phố trong tiến trình hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế ở cấp địa phương.

Các lực lượng tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra hàng hóa trên phương tiện thông quan. (Ảnh: Nhất Sơn)

Việc ký kết đồng loạt các thỏa thuận hợp tác không chỉ khẳng định ý nghĩa chính trị-đối ngoại của chuyến thăm, mà quan trọng hơn là tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất giữa Đồng Nai và các địa phương Campuchia.

Theo nội dung các thỏa thuận hợp tác, Đồng Nai và 6 tỉnh của Campuchia dự kiến sẽ tăng cường gắn kết chặt chẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng, tạo sự đan xen lợi ích chiến lược giữa các địa phương. Trọng tâm hợp tác được xác định gồm thương mại, đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng và giao thông-những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của Đồng Nai cũng như các tỉnh Campuchia.

Hội đàm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới năm 2026 và đề ra phương hướng năm 2027 giữa Ty Công an tỉnh Tbuong Khmum, Vương quốc Campuchia và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai, Việt Nam. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng)

Đối với các tỉnh Kratie, Mondulkiri và Tboung Khmum (Campuchia), các thỏa thuận hợp tác nhấn mạnh mục tiêu xây dựng mối quan hệ bền vững, thực chất, phù hợp với chính sách và cam kết quốc tế của mỗi bên. Trong đó, hợp tác kinh tế được xác định là trụ cột, gắn với việc tăng cường trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương hàng hóa qua biên giới.

Các lực lượng khảo sát cột mốc biên giới. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng)

Với những định hướng chiến lược của Nghị quyết số 16-NQ/TW, thương mại biên giới không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía bắc mà còn góp phần đưa Đồng Nai trở thành đầu mối giao thương năng động, kết nối hiệu quả với Campuchia và các nước trong khu vực, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.