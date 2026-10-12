Sẵn sàng cho sự kiện 'Hương trà giữa tầng mây' trên vùng chè Shan tuyết ở Thái Nguyên

Lãnh đạo xã Đồng Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng các điểm check-in trong chương trình. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc)

Vùng “ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên, gồm: Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc và Shan tuyết Bằng Phúc (xã Đồng Phúc). Trong đó, Đồng Phúc là vùng duy nhất trồng, phát triển giống chè Shan tuyết trong “ngũ đại danh trà”.

Đây là lần đầu tiên, vùng chè Shan tuyết này tại xã Đồng Phúc được tham gia chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026. Công tác chuẩn bị đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai.

Theo kế hoạch đề ra, trong ngày hội chính 6/11/2026, tại không gian vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc (các thôn Bằng Phúc 1, 2 và 3), du khách và đại biểu sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa trà đặc trưng với các hoạt động tham quan vùng chè, gian trưng bày sản phẩm OCOP, hái chè, sao chè thủ công cùng nghệ nhân và thưởng trà tại đồi chè cổ thụ.

Bên cạnh đó, du khách được tham gia chương trình “Đồng Phúc - Chạm mùa vàng”, với hành trình khám phá những thửa ruộng bậc thang vào mùa thu hoạch, kết nối với các điểm đến như: Động Thẳm Thinh, động Hua Mạ, thác Tát Mạ và các tour du lịch kết nối với không gian hồ Ba Bể.

Không gian văn hóa tại Bằng Phúc còn có các hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa dân tộc như hát Then, đàn Tính, múa bát, trình diễn nghệ thuật pha trà Shan tuyết và đêm văn hóa “Hương trà giữa tầng mây” tại thôn Bằng Phúc 1 với hoạt động giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại.

Lãnh đạo xã Đồng Phúc kiểm tra vùng chè cổ. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc)

Trước sự kiện chính, xã Đồng Phúc sẽ tổ chức nghi thức rước cây chè cổ tại thôn Bằng Phúc 1 và tổ chức đoàn diễu hành vào ngày 5/11 qua các địa bàn: Xã Đồng Phúc, xã Ba Bể, xã Phong Quang, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân nhằm lan tỏa hình ảnh vùng trà đến đông đảo nhân dân và du khách.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Festival, xã Đồng Phúc cũng tổ chức Giải bóng chuyền da; Hội thi cắm trại với chủ đề “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây”; Hội thi làm bánh dày và Hội thi cắm hoa chè Shan tuyết.

Bên cạnh các hoạt động tại địa phương, xã Đồng Phúc chủ trì xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết và các sản phẩm OCOP tại khu vực Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên từ ngày 30/10 đến 7/11/2026. Đồng thời, phối hợp đón tour du lịch số 4 “Mây ngàn Shan tuyết - Sóng nước Ba Bể”, thuộc hành trình “Chuyến tàu di sản” của tỉnh.

Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc đã phát động đợt cao điểm chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường; hoàn thiện 5 điểm dừng chân, check-in; nâng cấp hạ tầng giao thông, viễn thông; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn thực phẩm. Các nhiệm vụ chuẩn bị cơ bản hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa-Xã hội, Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc, cho tới ngày 12/10, các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực địa khu vực tổ chức sự kiện; thống nhất phương án bố trí sân khấu chính, khu vực ngày hội, khu check-in, khu vực thi đấu thể thao quần chúng và vị trí dự kiến tổ chức bắn pháo hoa.

Bên cạnh đó, các kịch bản tổng thể chương trình nghệ thuật, lễ hội cũng đã được xây dựng; kế hoạch đón tour du lịch số 4 và xây dựng điểm nhận diện, điểm check-in… cũng bảo đảm theo tiến độ đề ra.

Trong những tuần qua, lãnh đạo xã Đồng Phúc tập trung kiểm tra trên thực địa về công tác chuẩn bị. Sau kiểm tra, xã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra an toàn, chu đáo, hiệu quả.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị cho chương trình, xã Đồng Phúc đã tiến hành khảo sát và phát hiện mới một quần thể chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm cây trên đỉnh núi có kích thước lớn hơn rất nhiều những quần thể chè đã từng được biết tại đây.

Đây là một tín hiệu vui, là cơ sở để thời gian tới xã Đồng Phúc phát triển thương hiệu chè Shan tuyết gắn với du lịch.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Triệu Quang Hùng, chương trình sẽ quảng bá sâu rộng giá trị đặc sắc của vùng chè Shan tuyết, đặc biệt là hình ảnh những cây chè cổ thụ và sản phẩm chè. Đồng thời, kết nối không gian văn hóa trà với cảnh quan thiên nhiên, nhất là hồ Ba Bể, góp phần định hình, phát huy thương hiệu du lịch của tỉnh là “Hồ trên núi-Trà trong mây”.