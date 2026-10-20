Sẵn sàng cho những kỳ tranh tài mới

Những ngày này, tại Trường Tiểu học và THCS Đông Xuyên, xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên), trên bàn làm việc của Ban giám hiệu và trong ba lô của nhiều em học sinh, ngoài sách vở của ngành giáo dục, còn có các tài liệu về Luật Biển Việt Nam, Luật CSB Việt Nam. Các cán bộ của Vùng CSB 1 cũng đã về các địa phương, cùng thầy, cô giáo hệ thống lại kiến thức, giải đáp từng câu hỏi của học sinh, khơi dậy tinh thần thi đua, biến những trang sách lý thuyết khô khan thành niềm háo hức, mong chờ được cống hiến và khẳng định mình của những “đại sứ biển, đảo” tương lai.

Các đội thi tranh tài tại vòng chung kết Khu vực 1 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026.

Em Roãn Ngọc Thuỳ Dương, học sinh Lớp 9A1, Trường Tiểu học & THCS Đông Xuyên, chia sẻ: “Theo dõi các anh chị tại các cuộc thi, em rất thích thú. Năm nay, được sự hướng dẫn tận tình của thầy, cô giáo và các chú CSB, chúng em đã được trang bị những kiến thức rất bổ ích về biển, đảo quê hương. Chắc chắn chúng em sẽ bước vào cuộc thi với sự tự tin cao, nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất”.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Tại vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” vừa qua, đội Đảo Mê của tỉnh Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn đối thủ để trở thành 1 trong 6 đội thi xuất sắc nhất cả nước, góp mặt tại vòng thi cuối cùng. Phát huy thành tích đó, năm nay, địa phương quyết tâm đầu tư bài bản và lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu nhất. Thầy và trò các trường của chúng tôi đều hạ quyết tâm rất cao, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đạt được những giải thưởng cao hơn nữa, góp phần khẳng định chiều sâu trong công tác giáo dục truyền thống tại địa phương".

Theo Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng CSB 1, kế thừa kinh nghiệm từ các mùa giải trước, năm nay, Vùng tiếp tục chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương từ sớm. Đặc biệt, bộ câu hỏi được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, bổ sung nhiều nội dung, phong phú về thể loại, thiết thực và cuốn hút cả về hình thức lẫn phương pháp tiếp cận, giúp các em học sinh vừa dễ nhớ, dễ hiểu, vừa phát huy được tư duy độc lập.

Ban tổ chức trao giải tặng đội tuyển đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” Khu vực 1, năm học 2025-2026.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Văn Hậu, điểm nhấn trong công tác chuẩn bị năm nay là việc chú trọng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trả lời, giúp học sinh bước vào cuộc thi với sự tự tin cao nhất. Các trường học đã chủ động lồng ghép kiến thức biển, đảo vào các tiết sinh hoạt, câu lạc bộ ngoại khóa. Quá trình chuẩn bị bài bản này giúp các em tiếp thu kiến thức một cách chủ động, từ việc nắm chắc kiến thức sẽ hình thành bản lĩnh, sự tự tin. Khi đứng trên sân khấu tranh tài, mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, mang tiếng nói của thế hệ trẻ khẳng định chủ quyền và tình yêu đối với biển, đảo quê hương.