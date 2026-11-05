Sẵn sàng cho Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Quang cảnh họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Báo chí thông tin: Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Tính đến ngày 05/11/2026, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các địa phương cơ bản bám sát yêu cầu tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 06 nhóm hoạt động chủ yếu: Thông tin tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông số; Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; Bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; Tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; Quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa; Biểu dương, nhân rộng mô hình.

Tại buổi họp báo, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Tầm quan trọng của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và yêu cầu các đơn vị tập trung làm nổi bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại họp báo.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề nghị: Cần phản ánh sinh động các hoạt động diễn ra tại cơ sở, nhất là tại thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực; hoạt động thể dục, thể thao, triển lãm, hội thi, văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử, truyền thống; việc miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, xem phim, thưởng thức nghệ thuật; các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, chung vui với Nhân dân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các tập thể, cá nhân tiêu biểu; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những cách làm thiết thực, sáng tạo từ cơ sở.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Báo chí thông tin về các hoạt động dự kiến tổ chức.

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Trong buổi sáng, người dân và du khách có thể theo dõi diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 đến 24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền – Hàng Khay.

Điểm nhấn vào tối 24/11 là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20h00, do Thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Không riêng Hà Nội, tại thành phố Huế, chuỗi hoạt động ngày 22–24/11 đưa khán giả đến với các chương trình “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Công chúng còn có thể tham quan triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Bà Vũ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin về công tác tổ chức các hoạt động tại Hà Nội.

Tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc diễn ra trong hai ngày 22–23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và các môn thể thao truyền thống. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11; Quảng Ninh có Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại Cao Bằng, những chương trình nghệ thuật mang sắc màu các dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực dự kiến diễn ra trong tháng 11. Tại Lạng Sơn, người dân có thể theo dõi trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23/11 và đồng diễn múa Chầu sáng 24/11. Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11. Cà Mau dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer; Gia Lai giới thiệu văn hóa cồng chiêng và các hoạt động trải nghiệm di sản trong tháng 11.

Tại Ninh Bình, không gian di sản ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ đón khách tham quan Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến mở cửa từ ngày 21 đến 27/11. Cùng thời gian này có các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản; Bảo tàng Ninh Bình là nơi dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Quảng Ngãi, Gia Lai: Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ngày 18/11; Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể ngày 20–23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống. Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku ngày 20–30/11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh…

Khánh Hòa: Chương trình Thanh âm quê hương tối 22.11 tại Quảng trường 16 tháng 4; trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa ngày 24.11 tại sân khấu Tháp Trầm Hương; trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý ngày 24.11.

Họp báo được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước.

An Giang, Đồng Tháp: An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến ngày 21-25.11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đồng Tháp dự kiến chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23.11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Cần Thơ, Vĩnh Long: Cần Thơ chuẩn bị công diễn Tiếng Hò sông Hậu ngày 24.11, các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Vĩnh Long dự kiến Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18–24.11 gắn Lễ hội Ok Om Bok, với không gian ẩm thực Nam Bộ quy mô 50 gian hàng, đua ghe Ngo ngày 21-22.11 và đêm lễ hội tại Ao Bà Om ngày 24.11.

Tây Ninh, Đắk Lắk: Tây Ninh dự kiến Hội nghị Văn hóa tỉnh lần thứ I ngày 20.11, kết hợp các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm, thể thao dân tộc. Đắk Lắk đang hoàn thiện kế hoạch Tuần Văn hóa và phối hợp xây dựng hoạt động hưởng ứng tại xã, phường, chú trọng dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong cộng đồng như: Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn và các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi; các hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và trải nghiệm tại các thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.