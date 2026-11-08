Thể thao

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao toàn quốc

Trước thềm khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, các địa điểm thi đấu phục vụ đại hội đã được TP Hồ Chí Minh và các đơn vị đăng cai cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu thi đấu và nhu cầu phát triển thể thao lâu dài.

Báo Quân Đội Nhân Dân
3 liên quanGốc

Là địa phương tổ chức phần lớn trong 48 môn thi đấu và là nơi diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc đại hội, TP Hồ Chí Minh đã triển khai và bảo đảm tốt cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày hội thể thao của cả nước.

 Được khởi công vào cuối tháng 3-2026, với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, sân vận động Thống Nhất đã cơ bản hoàn thành cải tạo, nâng cấp phục vụ các nội dung thi đấu của môn điền kinh.

 Được khởi công vào cuối tháng 3-2026, với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, sân vận động Thống Nhất đã cơ bản hoàn thành cải tạo, nâng cấp phục vụ các nội dung thi đấu của môn điền kinh.

Nhà thi đấu Phú Thọ là địa điểm tổ chức môn đấu kiếm và thể dục dụng cụ. 

Nhà thi đấu Phú Thọ là địa điểm tổ chức môn đấu kiếm và thể dục dụng cụ. 

 Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II (Quân khu 7) là đơn vị đăng cai tổ chức hai môn võ tổng hợp (MMA) và quyền Anh.

 Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II (Quân khu 7) là đơn vị đăng cai tổ chức hai môn võ tổng hợp (MMA) và quyền Anh.

Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư không chỉ là nơi bảo đảm công tác hậu cần của đại hội mà còn là nơi tập luyện của các đội bóng đá nữ, điền kinh, aerobic, bóng bàn... 

Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư không chỉ là nơi bảo đảm công tác hậu cần của đại hội mà còn là nơi tập luyện của các đội bóng đá nữ, điền kinh, aerobic, bóng bàn... 

XUÂN CƯỜNG - LÊ TIẾN thực hiện

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/san-sang-cho-ngay-hoi-the-thao-toan-quoc-1063719