Sẵn sàng cho ngày hội thể thao toàn quốc

Là địa phương tổ chức phần lớn trong 48 môn thi đấu và là nơi diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc đại hội, TP Hồ Chí Minh đã triển khai và bảo đảm tốt cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày hội thể thao của cả nước.

Được khởi công vào cuối tháng 3-2026, với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, sân vận động Thống Nhất đã cơ bản hoàn thành cải tạo, nâng cấp phục vụ các nội dung thi đấu của môn điền kinh.

Nhà thi đấu Phú Thọ là địa điểm tổ chức môn đấu kiếm và thể dục dụng cụ.

Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II (Quân khu 7) là đơn vị đăng cai tổ chức hai môn võ tổng hợp (MMA) và quyền Anh.

Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư không chỉ là nơi bảo đảm công tác hậu cần của đại hội mà còn là nơi tập luyện của các đội bóng đá nữ, điền kinh, aerobic, bóng bàn...