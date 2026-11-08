Sẵn sàng cho ngày hội thể thao toàn quốc
Trước thềm khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, các địa điểm thi đấu phục vụ đại hội đã được TP Hồ Chí Minh và các đơn vị đăng cai cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu thi đấu và nhu cầu phát triển thể thao lâu dài.
Là địa phương tổ chức phần lớn trong 48 môn thi đấu và là nơi diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc đại hội, TP Hồ Chí Minh đã triển khai và bảo đảm tốt cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày hội thể thao của cả nước.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/san-sang-cho-ngay-hoi-the-thao-toan-quoc-1063719