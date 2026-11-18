Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Ngày hội được tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Các lãnh đạo, đại biểu cùng giao lưu, trải nghiệm hoạt động văn hoá, văn nghệ trong ngày hội sắc màu văn hoá.

Không chỉ dừng ở hoạt động biểu diễn, Ngày hội hướng tới kết nối bảo tồn di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”, dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ ngày 23/11 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái và được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai.

Chương trình gồm ba chương: “Tinh hoa văn hóa”, “Sắc màu di sản” và “Khát vọng Việt Nam”; sau đó dự kiến có mini concert “Lào Cai Say Hi”.

Trước chương trình nghệ thuật, từ 19h15 sẽ diễn ra hoạt động diễu diễn đường phố qua các tuyến đường khu vực Trung tâm hành chính tỉnh, với sự tham gia của 440 nghệ nhân, diễn viên và học sinh; công tác tập luyện, hợp luyện đang được triển khai. Ban tổ chức dự kiến khoảng 4.000 đại biểu và người dân tham dự các hoạt động trọng tâm trong tối 23/11.

Một điểm nhấn khác là Không gian “Trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai” diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại phố đi bộ Hào Gia, với chủ đề “Theo du trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm”. Không gian dự kiến có tối thiểu 30 gian hàng giới thiệu trà Shan, thổ cẩm và các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng.

Trong những ngày tiếp theo, người dân và du khách có thể tìm hiểu quy trình làm chè Shan tuyết, thực hành pha trà, thưởng trà, giao lưu cùng nghệ nhân; quan sát, trải nghiệm nghề dệt, thêu, vẽ sáp ong trên vải và tìm hiểu ý nghĩa hoa văn trên trang phục truyền thống; tối 22/11 dự kiến tổ chức phiên đấu giá sản phẩm trà Shan Lào Cai.

Ngày 23/11, hoạt động kết nối giao thương giữa nghệ nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp với các hãng lữ hành, nhà phân phối sẽ góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm văn hóa bản địa.

Ngày 24/11 có chương trình trải nghiệm, chụp ảnh cùng trang phục truyền thống các dân tộc và tổng kết, bế mạc không gian trưng bày. Các buổi tối từ ngày 20 đến 24/11 cũng diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng phục vụ Nhân dân và du khách.

Với chuỗi hoạt động kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, thực hành di sản và quảng bá sản phẩm địa phương, Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026 được kỳ vọng lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, góp phần đưa thương hiệu “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.