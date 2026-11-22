Cùng với đó, các nội dung của màn diễu diễn đường phố và chương trình nghệ thuật đặc biệt đang khẩn trương được hoàn tất để sẵn sàng diễn ra vào tối ngày 23/11.

“Không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm” đã được khai mạc - mở đầu chuỗi các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Màn diễu diễn đường phố và chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tối 23/11 đang là hoạt động được Nhân dân đón chờ.

Màn diễu diễn đường phố có sự tham gia của 8 xã, phường trên địa bàn tỉnh với số lượng hơn 300 nghệ nhân, diễn viên. Các khối diễu diễn đại diện cho nhiều dân tộc có đời sống văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh như Pa Dí, Thái, Khơ Mú, Mông, Dao, Tày, Cao Lan. Ai cũng tự hào và tham gia với tinh thần cao nhất.

Sau thời gian luyện tập tại các địa phương, 8 khối diễn diễn đã hợp luyện tại trung tâm tỉnh.

Khối biển diễn văn hóa dân tộc Thái đến từ phường Trung Tâm.

Khối biển diễn văn hóa dân tộc Pa Dí đến từ xã Mường Khương.

Khối biển diễn văn hóa dân tộc Tày đến từ xã Chấn Thịnh.

Bà Phạm Thị Chuyền - Chủ nhiệm CLB Xòe và thực hành nghi lễ Then, Khắp Nôm xã Chấn Thịnh cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào và nhiệt tình luyện tập, sẵn sàng để góp phần làm nên thành công của Ngày hội Văn hoá Việt Nam do tỉnh tổ chức.

Nhạc sĩ Nguyễn Hà Thành - Phó trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc - Trung tâm Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết: Sau thời gian tập luyện tại địa phương thì chúng tôi đã mời các nghệ nhân về hợp luyện tại trung tâm tỉnh; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, từ âm thanh, đạo cụ, trang phục để phục vụ cho đêm Ngày hội Văn hóa.

Các khối diễn diễn đang khẩn trương hợp luyện với tinh thần hăng say.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lào Cai - sắc màu hội tụ”, sẽ diễn ra tối 23/11 tại Quảng trường 19/8 và được tường thuật trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh truyền hình Lào Cai, hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc đậm đà sắc màu văn hóa các dân tộc. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: chương I: Tinh hoa văn hóa, chương II: Sắc màu di sản và chương III: Khát vọng Việt Nam.

Chương trình đã sơ duyệt tối 21/11 và tiếp tục tổng duyệt vào tối 22/11 để rà soát tổng thể từ nội dung kịch bản, lời bình, âm thanh, ánh sáng đến công tác phối hợp khớp nối sân khấu, từ đó hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật và nâng cao chất lượng nghệ thuật, sẵn sàng cho đêm diễn chính thức.

Một số tiết mục tại buổi sơ duyệt tối 21/11.

Trong thời gian diễn ra Ngày hội văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, từ 20 đến 24/11, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng sẽ tổ chức nhiều buổi diễn phục vụ Nhân dân và du khách. Đây là cơ hội để mọi người cùng giao lưu văn nghệ, tìm hiểu văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Du khách tìm hiểu nghề thêu truyền thống, cách làm trang phục của dân tộc Pa Dí.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái tìm hiểu về văn hóa dân tộc Mông.

Trải nghiệm điệu múa "Xênh tiền" .

Trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái.

Tại không gian trà Shan, du khách vừa được thưởng trà, vừa có thể tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông xã Văn Chấn.

Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là sự kiện văn hóa lớn được Nhân dân tích cực tham gia và đón chờ. Đây cũng là ngày hội lớn lan tỏa sắc màu Văn hóa các dân tộc Lào Cai.